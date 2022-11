Greuther Fürth schafft in Darmstadt ein 1:1 trotz Unterzahl

Bei beiden Teams gab es einen verletzungsbedingten Wechsel zwischen den Pfosten. Beim SV Darmstadt fehlte Marcel Schuhen mit einer Oberschenkelverletzung, das Tor hütete Ersatzkeeper Alexander Brunst. Auch die Fürther mussten aufgrund einer Muskelverletzung ohne ihre Nummer eins Andreas Linde auskommen, zwischen die Pfosten rückte Leon Schaffran.

Fürth gleicht ersten Rückstand unter Zorniger aus

Der musste bereits nach zwei Minuten hinter sich greifen. Emir Karic hatte einen unhaltbaren Schuss in den Kasten gezimmert. Sein Gegenüber Bruns musste (24.) sich strecken, um einen Kopfball von Damian Michalski an den Pfosten abzulenken. Einen Schussversuch von Armindo Sieb konnte (41.) der Darmstädter Keeper abwehren. Gegen Michalski (42.) war er dann aber machtlos. Kurz vor der Pause (45.) hätte Sieb die Partie auf 2:1 drehen können, doch der Youngster knallte die Kugel an den rechten Pfosten.