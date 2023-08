DFB-Pokal: Jahn Regensburg scheitert knapp an Magdeburg

Der SSV Jahn Regensburg ist in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Gegen den Zweitligisten 1. FC Magdeburg verlor das Team von Trainer Joe Enochs mit 1:2. Dominik Kother erzeilte das einzige Regensburger Tor (63. Minute). Für Magdeburg trafen Lucas Schuler (16.) und Jean Hugonet (59.). Regensburg verlangte dem Favoriten einiges ab, spielte engagierte, blieb am Ende jedoch offensiv zu ungefährlich.

Regensburger Abstimmungs-Probleme vor dem Gegentor

"Noch eine weitere Runde Pokalmagie" hatten sich die Fans des SSV Jahn vor der Partie per Banner vom Zweitliga-Absteiger gewünscht. Dass dieser Wunsch nicht in Erfüllung gehen würde, lag auch daran, dass sich die völlig neu formierte Regensburger-Mannschaft noch finden muss. Einen Beweis dafür fand man in der 16. Minute. Amara Condé hatten einen langen Pass auf Lucas Schuler gespielt, doch Florian Ballas ging nicht mit letzter Konsequenz dazwischen, verließ sich wohl darauf, dass Torhüter Felix Gebhardt herauslaufen würde. Doch blieb stehen und so konnte Schuler noch an Ball und aus spitzem Winkel zum 1:0 treffen (16.).

Auf der anderen Seite ging nur wenig zusammen. Die beste Chance hatte Elias Huth, als er nach einer Ecke auf fünf Metern zum Abschluss kam. Doch er scheiterte an Torwart Dominik Reimann (33.). Auch wenn der Jahn sich im ersten Durchgang sonst keine klaren Möglichkeiten herausarbeiten konnte, blieb Regensburg engagiert.

Reimann verhindert Regensburger Ausgleich

In der zweiten Hälfte übernahm dann der Zweitligist aus Magdeburg, angeführt vom starken Atik, immer mehr das Spiel. Zunächst überstand der SSV Jahn eine Doppelchance der Gäste (56./57.), doch nach einer Ecke präsentierte sich die Regensburger Hintermannschaft erneut unsortiert, lies Jean Hugonet komplett unbewacht. Der Franzose vollendete sehenswert mit der aus zehn Metern und sorgte somit für die vermeintliche Vorentscheidung (59.).

Doch nur kurz später biss sich Regensburg wieder zurück ins Spiel. Nach einer schönen Kombination wuchtete Kother aus spitzem Winkel den Ball zum 1:2-Anschlusstreffer ins lange Eck. Gerade in der Schlussphase setzte der Jahn immer wieder zu gefährlichen Gegenstößen an - und hatte kurz vor Ende die Möglichkeit zum Ausgleich: Erst probierte es Eric Hottmann aus halblinker Position. Reimann ließ den Ball abprallen, direkt vor die Füße von Noel Eichinger. Doch der Magdeburger Torhüter war schnell wieder auf den Beinen und verhinderte im letzten Moment den Ausgleich. Eine solche Chance sollte auch in sieben Minuten Nachspielzeit nicht noch einmal kommen. So blieb es beim 1:2. Regensburg hatte es dem Favoriten mit einer starken, kämpferischen Leistung schwer gemacht - gerade deshalb eine bittere Niederlage.