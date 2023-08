DFB-Pokal der Frauen: FC Bayern trifft auf Andernach

Die Frauen des FC Bayern München treffen in der zweiten Runde des DFB-Pokals auf den Zweitligisten SG 99 Andernach. Der Verein aus Rheinland-Pfalz wurde in der vergangenen Spielzeit fünfter in der 2. Fußball-Bundesliga, knapp hinter der zweiten Mannschaft des FC Bayern.

1. FC Nürnberg: Wiedersehen mit alten Bekannten

Für den 1. FC Nürnberg geht es gegen einen alten Bekannten. Nach dem Aufstieg in die 1. Bundesliga führt sie die 2. Runde des DFB-Pokals zu den ehemaligen Ligakonkurrentinnen vom FC Carl Zeiss Jena. Der FCN konnte in der vergangenen Saison beide Spiele gegen Jena gewinnen - allerdings beide Male mit nur einem Tor Unterschied. Trainer Thomas Oostendorp sagte: "Die meisten Spielerinnen kennen Jena noch aus der vergangenen Saison und wissen, dass ein guter Gegner auf uns wartet. Nichtsdestotrotz sind wir uns unserer Stärken bewusst und gehen in dieses Spiel mit dem klaren Ziel, in die nächste Runde einzuziehen."

Der FC Bayern und der 1. FC Nürnberg waren als Erstligist im Lostopf 2 der Gruppe Süd gesetzt und konnte somit nur auf einen mittel- oder süddeutschen Zweit-, Regional- oder Oberligisten treffen. Die Vorjahres-Pokalsiegerinnen vom VfL Wolfsburg treffen auf die Absteigerinnen von Turbine Potsdam. Die Spiele finden zwischen dem 9. und 11. September statt - eine Woche vor dem Start der Bundesliga-Saison.