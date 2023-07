DFB-Frauen wollen Fußball-Deutschland "wachküssen"

Aus 28 mach 23: WM-Kader am Samstag enthüllt

Ob "MVT" ein oder sogar zwei Backup-Spielerinnen für den Fall von Verletzungen nach Australien mitnimmt, verriet sie noch nicht - dafür aber, dass sie ab und an ihre Schützlinge beim Kartenspiel "Wizard Extreme" aufmischt: "Dann will die Bundestrainerin auch gewinnen."

Am kommenden Dienstag beginnt das Abenteuer Down Under mit dem Flug von Frankfurt über Dubai nach Sydney. Im Basislager in Wyong rund 90 km nördlich der Metropole bleibt genug Zeit, um den Jetlag zu verarbeiten und sich an das herbstliche Klima zu gewöhnen.

In der Gruppe H ist die DFB-Auswahl mit den weiteren Gegnern Kolumbien (30. Juli/Sydney) und Südkorea (3. August/Brisbane) klarer Favorit. Doch in der K.o.-Runde könnte direkt ein Hammergegner warten: Im Achtelfinale drohen die Titelkandidaten Brasilien oder Frankreich.

WM-Test gegen Sambia: So könnte Deutschland spielen

Frohms - Kleinherne, Hendrich, Hegering, Rauch - Däbritz, Oberdorf, Magull - Huth, Popp, Bühl

Mit Informationen von SID