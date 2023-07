> Sport > Deutschland- Sambia | 7.7., 20.30 Uhr | Livereportage zum Hören

WM-Generalprobe für die die deutsche Frauen-Nationalmannschaft: In Fürth trifft das DFB-Team im letzten Testspiel vor der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland auf Sambia. BR24Sport überträgt die Partie in der Livereportage zum Hören.