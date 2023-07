Mama Melanie Leupolz will mit Baby zur WM

WM-Trainingslager mit Kind: "Es ist wunderschön"

"Es ist wunderschön, dass ich den Kleinen auch mit hierher nehmen kann, dass ich beides vereinbaren kann", sagte Leupolz am Mittwoch im Interview mit BR24. Für die Mittelfeldspielerin des FC Chelsea ist dies keine Selbstverständlichkeit. Sie freut sich, "dass ich um einen Platz im Kader der Nationalmannschaft kämpfen darf."

Dass ihr Kind dabei ein Hindernis ist, hat Leupolz bereits in der abgelaufenen Saison eindrucksvoll unter Beweis gestellt. „Meine Trainerin bei Chelsea hat schon sehr früh auf mich gesetzt. Ich war nach dreieinhalb Monaten wieder im Mannschaftstraining und hab in der Champions League gegen Barcelona und Lyon auf höchstem Niveau gespielt."

Nach ihrem schnellen Comeback erkämpfte sich Leupolz ihren Stammplatz bei den Blues zurück und absolvierte 15 Partien in der Rückrunde. Bei allen vier Einsätze in der Königsklasse stand die 29-Jährige dabei in der Startelf.

"Kinder bringen eine gewisse Leichtigkeit mit, weil sie sich keine Gedanken machen", beschreibt Leupolz ihren Alltag als Profisportlerin und Mutter: "Egal wie das Training oder das Spiel gelaufen ist, man schaut ihnen in die Augen und es fällt so eine gewisse Last von einem ab."