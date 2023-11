Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Deutschland Cup: DEB-Herren nach nächstem Sieg auf Titelkurs

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat beste Chancen auf den erneuten Gewinn des Deutschland Cups. Der Vizeweltmeister gewann am Samstag in Landshut gegen Österreich mit 5:3 und geht mit zwei Siegen in den Schlusstag. Die DEB-Frauen verlieren.