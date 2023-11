Deutschland Cup: DEB-Frauen feiern Auftaktsieg gegen Dänemark

Die deutschen Frauen haben einen knappen Auftakterfolg beim Deutschland Cup in Landshut gefeiert. Vor gut gefüllten Rängen schlug das Team um die oberbayerische Torhüterin Sandra Abstreiter Dänemark mit 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) und nimmt vorübergehend Platz zwei beim Vier-Nationen-Turnier ein. Tschechien hatte beim Eröffnungsspiel zuvor mit 4:2 gegen Finnland gewonnen.

Am Freitag (19 Uhr) folgt für Deutschland das Duell mit Finnland, ehe es am Samstag (14.30 Uhr) zum Abschluss gegen Finnland geht. Die deutschen Männer sind ebenfalls in Landshut am Start und bestreiten ihre erste Partie am Donnerstag um 19.45 Uhr, ebenfalls gegen das dänische Team.

Deutschland-Cup als Blaupause für WM?

Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) könnte mit dem Turnier in Landshut Eishockey-Geschichte schreiben. Denn für das große gemeinsame Frauen- und Männerturnier hat jetzt auch der Präsident der Internationalen Eishockey-Föderation IIHF Luc Tardif aus Kanada sein Kommen angekündigt. Kenner der Eishockeyszene gehen davon aus, dass das Turnier in Landshut eine Blaupause werden könnte für künftige gemeinsame Eishockey-Weltmeisterschaften von Frauen und Männern.