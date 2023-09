Nach Eisunfall: Gelähmter Glemser macht Fortschritte

Am 3. Februar war Glemser bei einem Spiel der Starbulls Rosenheim gegen den SC Riessersee mit dem Kopf an die Bande geknallt und ist seitdem abwärts der Halswirbelsäule gelähmt. Zunächst wurde er in der BG Unfallklinik Murnau behandelt, nun folgt der nächste Schritt in die "Normalität".

Nächste intensive Reha-Phase steht an

"Ich bin sehr froh, dass es nach Hause geht, weil mir hier so langsam die Decke auf den Kopf fiel", sagte Glemser bei RTL. Inzwischen könne er Schultern, den Bizeps und das linke Handgelenk wieder bewegen. Zusammen mit seiner Freundin bewohnt der 25-Jährige eine barrierefreie Wohnung in der Nähe von Pforzheim, wo nun eine weitere intensive Rehaphase beginnt.

Glemser hat Wort gehalten, als er BR24Sport im Juni sagte: "Man kann sich in der Situation nicht aufgeben, man versucht jeden Tag, so gut es geht voranzukommen." Sein Sportunfall hatte eine Welle der Anteilnahme ausgelöst, eine Spendenkampagne brachte fast 700.000 Euro. Es gab diverse Aktionen, u.a. ein Benefizspiel.