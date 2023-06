Challenge Roth: Wo bei Aktiven und Zuschauern die Stimmung kocht

Die Spannung steigt und die Triathlon-Fans machen sich auf einen langen, spannenden Sonntag gefasst: Der Challenge Roth bietet auf der Langdistanz ein hochkarätig besetztes Starter- und Starterinnenfeld – die Rekorde könnten wackeln.

Zigtausende werden wieder an die Triathlon-Strecke pilgern, um den Aktiven beim 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und dem abschließenden Marathonlauf zuzusehen. Sicher ist: Wer nah dran sein will am Geschehen, muss früh aufstehen. Einige Tipps für alle, die sich das Triathlon-Spektakel live vor Ort in Hilpoltstein und Umgebung ansehen möchten:

Der frühe Vogel nimmt den Schwimmstart mit

Los geht's mit dem Schwimmen im Main-Donau-Kanal ab 6.30 Uhr. An den Schwimmstart in Hilpoltstein kommen Fans gut – von der A9 die Ausfahrt Allersberg nehmend – dann zur Kanallände bei Hilpoltstein. Dort lotsen Helfer auf einen großen Parkplatz. Dieser Schwimmstart gilt als echtes Highlight, für alle, die den Sportlerinnen und Sportlern zusehen wollen, wie sie sich im Wettkampfmodus auf diese verrückte Herausforderung Challenge einstellen.

Gute Sicht hat man, wenn man sich auf die Brücke über den Kanal stellt – denn dann sieht man nicht nur das Schwimmen sondern auch die Athleten und Athletinnen danach auf der Radstrecke auf ihren Rennmaschinen an einem vorbeibrausen. Das ist wirklich etwas für Frühaufsteher, denn: Die Topleute starten früh um halb sieben.

Stimmungsnest wie Solarer Berg oder Kalvarienberg

Der Vorteil, wenn man so früh dran ist: Von dort aus ist es nur einen Kilometer zu laufen oder zu radeln, um an eines der bekanntesten legendären "Stimmungsnester" zu gelangen: an den Anstieg am Solarer Berg. Dort warten bei jedem Challenge tausende Fans auf die Radler und brüllen sie förmlich den Berg hoch. Für viele Triathleten und Triathletinnen ist dieser Anstieg nach eigenem Bekunden das Highlight ihres Sports weltweit.

Aber es gibt ja noch über 20 andere solcher "Stimmungsnester" über die ganze Strecke verteilt. Veranstalter Felix Walchshöfer empfiehlt zum Beispiel Greding. Auch nach Greding kommt man von der A9 aus problemlos an die Strecke. Dort ist am Kalvarienberg das steilste Stück der Radstrecke.

Endspurt ins Zielstation in Roth

Ein weiteres Highlight und unfassbar stimmungsvoll: das Zielstadion in Roth. Dort werden etwa um 14 Uhr tausende Zuschauer den Sieger und wenig später auch die Siegerin feiern. Sehr emotional und spannend. Ins Zielstadion kommt man gut und kann auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Roth reisen. Aber auch für Roth gilt: Rechtzeitig da sein – es wird sicher voll.

Patrick Langes Wunsch: "Kommt zum Berg nach Büchenbach"

Neben diesen bekannten Orten, an denen sich viele Triathlon-Fans zusammenfinden, gibt es aber auch Stellen, an denen sich die Athleten Unterstützung wünschen und die viele Zuschauer und Zuschauerinnen vielleicht gar nicht so auf dem Zettel haben. Top-Athlet Patrick Lange hat im BR-Interview verraten, wo sich die Athleten mehr Zuschauer wünschen würden: "Den Berg hoch nach Büchenbach. Ich weiß, es ist schwer dahin zu kommen, aber: Offizieller Aufruf an alle, die dahin kommen können, mit dem Fahrrad oder wie auch immer. Denn: Da ist tatsächlich die härteste Stelle der Laufstrecke. Da wird nochmal richtig gekämpft!" Leider, so Patrick Lange, sei dort die letzten Jahre immer Zuschauerflaute gewesen. "Ich glaube, das wäre so die Stelle, wo's am meisten helfen würde."

Wer also den Athleten wirklich richtig helfen will, der sollte sich durch den Wald an die Laufstrecke zwischen Roth und Büchenbach kämpfen.

Große Emotionen, Tränen und Light-Show mit den letzten Finishern

Und alle Freunde von großen Emotionen, auch Tränen und besonderen Triathlon-Momenten, der sollte sich wirklich den ganzen Tag und Abend für den Challenge Roth Zeit nehmen und bis in die letzten Minuten der Veranstaltung ausharren. Um 21.00 Uhr beginnt die Finishline-Party im Zielstadion – da kommen die Sieger nochmal auf die Bühne, begleitet von einer fantastischen Lasershow – und sie begrüßen und beklatschen die letzten Sportlerinnen und Sportler, die ins Ziel einlaufen. Und wenn die sich nachts über die letzten Meter im Stadion über die Ziellinie kämpfen – und gefeiert werden als würden sie gerade den Weltrekord brechen – dann ist das ein Moment, der kaum zu beschreiben ist – den muss man einfach selbst erleben!