Challenge Roth - die Triathlon-Weltrekord-Strecke

Bad in der Menge

Mit 180 Kilometern in den Beinen machen sich die Sportler in Roth auf die Marathon-Strecke. Die ersten Schritte noch ein wenig holprig - dann den Rhythmus finden für 42 Kilometer. Nachdem die Veranstalter 2017 die Laufstrecke nach mehr als 30 Jahren verändert haben, wurde im darauf folgenden Jahr noch einmal nachgebessert.

Die neue Strecke führt in einem Ein-Runden-Kurs zur Lände, am Kanal entlang zum Wendepunkt in Haimpfarrich und von dort nach Schwand. Durch die die Rother Innenstadt geht es anschließend in die Gemeinde Büchenbach und zurück nach Roth. Damit müssen die Sportler "nur noch" 160 Höhenmeter absolvieren. Am Ende geht in den Triathlonpark - dort werden die Sportler vom Jubel der Menge ins Ziel getragen.