Vom Fünf-Kilometer-Lauf zum Langdistanztriathlon

Marlies Bernreuther schwingt sich im grünen Rennanzug auf ihr Triathlon-Rad. Mit kräftigen Tritten geht es von Pyras im Landkreis Roth aus los zu einer der letzten Trainingsfahrten vor dem Langdistanztriathlon Challenge Roth. Die 45-Jährige wird am 25. Juni das erste Mal als Einzelstarterin auf die Strecke gehen. Das heißt: 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer laufen. Wer im Landkreis Roth geboren und aufgewachsen sei, komme irgendwann in irgendeiner Form dazu beim Triathlon mitzumachen, ist die 45-Jährige überzeugt.

Zuerst Marathon, dann Schwimmen und jetzt Triathlon

Marlies Bernreuther hat als Kind keinen Sport gemacht, erzählt sie im Gespräch mit dem BR. Vor zehn Jahren stand sie das erste Mal an der Startlinie des Challenge Women. Ein fünf Kilometer langer Lauf nur für Frauen, einen Tag vor dem Langdistanztriathlon. Es folgten zwei Marathons und zwei Schwimmstarts jeweils in einer Staffel beim Challenge Roth. Eigentlich hätte Marlies Bernreuther dann gerne in einer Staffel den Schwimm- und Lauf-Part übernommen. Aber dazu kam es nicht – wegen Corona. "Dann dachte ich mir: Na gut. Dann habe ich jetzt ein Jahr länger Zeit. Dann kann ich Radfahren auch noch üben", schmunzelt die Triathletin.

"Terminkalender ist wie Tetris"

"Beim Rennradfahren habe ich bei null angefangen", erzählt Marlies Bernreuther. Davon ist mittlerweile nichts mehr zu spüren. Professionell zieht sie ihre Runden durch den Landkreis Roth und die angrenzende Oberpfalz. Die größte Herausforderung für die Chefin einer Brauerei in Pyras und dreifach-Mama war das enorme Trainingspensum, das bei der Vorbereitung auf einen Langdistanztriathlon ansteht. "Mein Terminkalender ist wie Tetris spielen: Verändert man einen Block, verändern sich alle anderen Blöcke", sagt sie.

Aber es sei nicht so sehr die Schwierigkeit, die Trainingseinheiten einzuplanen, sondern eher sie dann auch so durchzuziehen. "Es ist ja kein entspanntes Laufen, es ist ja kein entspanntes Radfahren oder entspanntes Schwimmen. In dem Moment dann auch fokussiert zu sein und die Einheit so gut umzusetzen, wie es die Trainerin reingeschrieben hat, das ist eher schwierig", erzählt Marlies Bernreuther aus ihrem Trainingsalltag der vergangenen Monate.

Kinder sind stolz auf ihre Mama

Wegen des Trainings musste einiges zurückstehen – auch die Familie. Natürlich habe sie deswegen ein schlechtes Gewissen, aber sie sei auch Vorbild für ihre Kinder, so Bernreuther. "Ich glaube, das lehrt auch viel. Auch wenn man mal keinen Bock hat, geht man trotzdem los. Auch wenn's regnet, geht man trotzdem los. Und danach geht's einem immer besser. Die lernen da schon sehr viel", ist die Brauereichefin überzeugt. Ihre Kinder seien aber schon stolz, dass ihre Mama beim Challenge Roth an den Start geht.

Vorab-Anmeldung für Landkreis-Bewohner

Dass die Menschen aus dem Landkreis Roth beim Challenge starten können, sei ihnen wichtig, sagt Challenge-Geschäftsführer Felix Walchshöfer. Nur wegen der vielen Helfenden und heimischen Sportlerinnen und Sportlern wie Marlies Bernreuther sei der Challenge Roth so, wie er ist, so Walchshöfer. Mehr als 100 Athletinnen und Athleten aus dem Landkreis Roth starten in diesem Jahr sowohl in der Staffel als auch als Einzelstarter. "Uns ist das so wichtig, dass wir den Athletinnen und Athleten aus dem Landkreis auch ein Vorab-Anmelderecht anbieten, so dass sie sicher dabei sind", erklärt der Challenge-Geschäftsführer.

Live-Übertragung im BR Fernsehen

Der Challenge Roth startet am 25. Juni um 06.30 Uhr mit dem Schwimmen im Main-Donau-Kanal bei Hilpoltstein. Rund 3.200 Einzelstarterinnen und –starter sowie 650 Staffeln gehen an den Start. Der Triathlon wurde von Sportlerinnen und Sportlern mehrfach zum beliebtesten Rennen des Jahres gewählt. Das BR Fernsehen und BR24sport.de übertragen das Rennen ab 06.15 Uhr live.