Challenge-Roth-Veranstalter betont Bedeutung von Verkehrskonzept

Nach dem tragischen Unfall bei der Triathlon-EM in Hamburg am Sonntag, 04. Juni, bei dem ein Motorradfahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Athleten tödlich verunglückte, hat Challenge-Roth-Geschäftsführer Felix Walchshöfer sein Beileid bekundet. "Natürlich haben wir die fürchterlichen Bilder vom Ironman in Hamburg gesehen", sagte Walchshöfer gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. "Unser Beileid geht an die betroffenen Familien, dem Motorradfahrer und den Verletzten."

Walchshöfer: 40 Motorräder weniger beim Challenge Roth

Weiter warb er für mehr Sicherheit bei Triathlon-Veranstaltungen: "Das zeigt, wie wichtig es ist, ein gutes, sicheres Verkehrskonzept zu haben. In Roth gibt es keine Out-and-back-Strecken mit Gegenverkehr. Wir versuchen immer breite Straßen zu wählen und nicht solche Dämme und Kopfsteinpflaster-Passagen", sagte Walchshöfer und kündigte an, dass bei der Veranstaltung am 25. Juni (zu sehen im Livestream bei BR24Sport) 40 Motorräder weniger auf der Strecke sein werden.

"Schon vor Monaten haben wir in Zusammenarbeit mit Top-Athletinnen und -Athleten und Pressevertretern beschlossen, wesentlich weniger Motorräder auf der Rennstrecke zu haben. Die Fotografen werden jetzt von Außen an die Strecke gefahren. Damit die Windschatten-Problematik nicht mehr so im Fokus ist, aber natürlich auch die Sicherheit", so Walchshöfer.

Tragischer Unfall nach 2,5 Stunden

Beim Triathlon in Hamburg war nach etwa 2:25 Stunden Rennzeit ein Motorradpilot mit einem Teilnehmer auf der Radstrecke frontal zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei starb der 70 Jahre alte Motorradfahrer noch am Unfallort, der Sportler (26) wurde schwer verletzt. Der Kameramann (50) auf dem Motorrad erlitt einen Schock und wurde wie der Triathlet in ein Krankenhaus gebracht. Trotz des Unfalls wurde das Rennen fortgesetzt. Die ARD brach die Online-Übertragung via Livestream ab.

Der Unfall geschah an einer geraden Strecke an einem Deich. Aus noch unbekannten Gründen kam es zu der Kollision. Für den Rekordhalter beim Challenge Roth, Olympiasieger und dreimalige Weltmeister Jan Frodeno war das Event in Hamburg wohl der letzte Auftritt als Profi in Deutschland. Frodeno wurde Vierter. Der Franzose Denis Chevrot verteidigte seinen Titel.