Kanutin Schornberg kritisiert Ausschluss von European Games

Die deutsche Slalomkanutin Jasmin Schornberg kritisiert den DOSB für ihre Nicht-Nominierung für die European Games in Krakau (21. Juni bis 2. Juli). Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) verweigerte der Weltmeisterin von 2009 den Start in Polen, weil sie zuletzt in keinem entsprechenden Testpool der Nationalen Anti-Doping-Agentur Deutschland (NADA) war.

Die 37-jährige Schornberg war im vergangenen Winter als junge Mutter aus dem Kader ausgeschieden und für vier Monate nicht auf der Liste der Sportler, die zu Anti-Dopingtests herangezogen werden können.

Dies wurde ihr nun zum Verhängnis. In einem Interview mit BR24Sport sagte sie beim Weltcup am Augsburger Eiskanal: "Ich bin sehr gefrustet darüber, weil ich als Sportlerin nichts falsch gemacht habe. Der Verband hat vergessen, mich auf diese sogenannte Longlist zu setzen. Ich habe nicht gedacht, dass der DOSB so stark an seinen Kriterien festhält, obwohl dort auch Ausnahmen möglich sind. Dass am Ende das Formale entscheidet und über der Leistung steht, finde ich sehr unsportlich." Der deutsche Verband meldete anstelle von Schornberg Emily Apel für Krakau im Kajak-Wettbewerb nach.

Sportdirektor Kahl: Verband habe versucht zu intervenieren

Der Sportdirektor des Deutschen Kanu-Verbandes, Jens Kahl, reagierte auf die Vorwürfe: "Wir haben als Verband versucht zu intervenieren. Es ist nun einmal nicht leicht, wenn eine junge Mutter ihr Leben nicht so nach dem Sport planen kann und dann trotzdem Leistung bringt. Da sind wir derzeit im deutschen Sport ein bisschen überfragt, wie wir solche Fälle behandeln." Diese Aussage kommentierte die Augsburgerin so: "Vielleicht sitzen zu viele Männer im Präsidium."