Challenge Roth: Haferflocken statt Pasta-Party für Anne Haug

Anne Haug ist ein alter Hase, was den Triathlon in Roth angeht. Im letzten und vorletzten Jahr konnte sie den Wettbewerb sogar gewinnen. Und trotzdem bekommen auch erfahrene Roth-Teilnehmer noch ein Breefing am Freitag vor dem Wettkampf: "Jedes Jahr ist immer irgendetwas neues und es ist gut, nochmal sich zu sammeln und alle Punkte zu wissen. Vielleicht gibt es neue Streckenänderungen oder Gefahrenstellen." Da sei sie froh, nochmal informiert zu werden, erklärt sie in der "Frankenschau" im BR-Fernsehen.

"Klaudereien" in der Wechselzone vermeiden

Verfahren hat sich Haug noch nie, zumindest kann sie sich laut eigener Aussage nicht daran erinnern. "In der Wechselzone hab ich schon so einige Klaudereien gemacht", gibt sie mit einem Grinsen im Gesicht aber zu. "Von daher hoffe ich, dass es diesmal besser läuft."

Keine "Pasta Party" für Haug

Am Freitagabend vor dem Triathlon steht traditionell die Pasta-Party in Roth an. Während Tagesschau-Sprecher und Hobby-Triathlet im BR-Fernsehen ankündigte, zehn Teller Nudeln zu essen, ist dieses Event nichts für Anne Haug: "Mit Nudeln hab ichs nicht so. Ich koche lieber mein eigenes Zeug und esse das dann". Ihr Liebgericht sind stattdessen gekochte Haferflocken. "Die kann ich früh, mittags und abends essen", erzählt Haug im BR-Interview.

Sekt für die Senioren

In Roth trifft sie auf bekannte Gesichter, das gilt auch für ihre Unterbringung. Sie wohnt in einem Altersheim in der mittelfränkischen Kleinstadt. Die Senioren seien "total nett" und jedes Jahr aufs Neue begeistert, sagt Haug: "Das sind die größten Fans. Man läuft ja am Schluss am Altersheim vorbei und wenn man kurz vor der Ziellinie ist, dann stehen die alle außen und feuern einen an und sind richtig stolz, wenn man dann vielleicht auch eine Sektflasche mit nach Hause bringt."