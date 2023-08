Die 61. Saison der Fußball-Bundesliga startet und beim FC Bayern sind noch zahlreiche Probleme zu lösen. Trainer Thomas Tuchel zeigte schon vor dem Auftaktspiel gegen Werder Bremen beim verlorenen Supercupfinale Nerven und flippte aus. Zudem gestaltet sich die Suche nach einem Ersatz für Torhüter Manuel Neuer äußerst schwierig und es ist immer noch eine Abwehr zu sehen, die zu viele Gegentore zulässt.

Viele Baustellen zum Saisonstart bei den Bayern

Der Saisonstart bei den Münchnern war also alles andere als erfolgreich. Der erste Titel ist verspielt. Die Bayern haben sich beim 0:3 im Supercup-Duell gegen RB Leipzig in der Defensive alles andere als sattelfest präsentiert. Auch dass sich der Coach nach der Niederlage von der Mannschaft distanzierte, wurde bei den Fans und dem Vorstand des Vereins nicht gerade positiv aufgenommen.

Dazu konnte immer noch kein Ersatz für Torwart Manuel Neuer verpflichtet werden. In zwei Wochen schließt das Transferfenster. Immerhin haben die Münchner nach zähen Verhandlungen mit Harry Kane ihren Wunschstürmer bekommen.

Torwart, Trainer, Gegentore: Hat der FC Bayern zu viele Baustellen für die Titelverteidigung?

