Bayern-Schreck Berisha mit Einsatzgarantie am Sonntag

FC Bayern gegen FC Augsburg ist auf dem Papier eine klare Sache. In 29 Spielen gewannen 23 mal die Münchner. Vor einem dürfte der deutsche Rekordmeister aber zumindest erhöhten Respekt haben, denn er ist der personifizierte Bayern-Schreck. Mergim Berisha trifft grundsätzlich nicht wenig, aber besonders gerne gegen den FC Bayern. Insgesamt viermal hat der aktuelle Stürmer der Schwaben mit verschiedenen Vereinen gegen den FCB gespielt und dabei fünf Treffer erzielt.

Berisha hat "ausgezeichnete Quote"

Da ist es auch kein Wunder, dass der 25-Jährige von seinem Trainer eine Einsatzgarantie für das Duell am Sonntag (ab 17.30 live in der Radioreportage) erhalten hat. "Er spielt von Beginn an, weil er eine ausgezeichnete Quote hat", sagte FCA-Trainer Enrico Maaßen auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Dabei könnte es für Berisha, der in der vergangenen Spielzeit mit neun Treffern bester Augsburger Torschütze war und maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt hatte, eines der letzten Spiele mit der Zirbelnuss auf der Brust sein.

Berisha möchte "nächsten Step gehen"

Der Stürmer will Augsburg verlassen und hat seinem Trainer nach dem Spiel gegen Mönchengladbach am vergangenen Wochenende mitgeteilt, "dass er gerne den nächsten Step gehen möchte. Und wenn es die Möglichkeit gibt, muss man gucken, weil die Klubs auch wirtschaftliche Interessen verfolgen", weiß Maaßen.

Am Sonntag wird der zweifache Nationalspieler aber erstmal da sein und mithelfen, dass den Schwaben die nächste Überraschung gegen den Ligaprimus gelingt. Im Hinspiel der vergangenen Saison gewann Maaßens Team dank eines Treffers von Berisha mit 1:0 zuhause. Auch beim Rückspiel in der Münchner Arena (Endstand 3:5) verkaufte man sich teuer. Berisha traf damals doppelt. Gegen weitere Treffer am Sonntag hätte sein Trainer sicher nichts einzuwenden.

Tuchel: Augsburger haben Spielweise umgestellt

"Wir wollen unser Spiel spielen und ihnen auf den Sack gehen", stellte Trainer Enrico Maaßen vor der Partie klar. Auch sein Gegenüber Thomas Tuchel weiß, dass das kein Spaziergang am Sonntagnachmittag wird. "Augsburg hat den Stil etwas verändert, legt mehr Wert auf Passspiel und Ballbesitz. Sie haben ihre Grundordnung verändert, sie spielen Forechecking, wir erwarten teilweise eine Manndeckung." Sein Team müsse sich auf einen "Mix aus einer konterstarken Mannschaft und Kombinationsspiel" einstellen, sagte der FCB-Trainer am Freitag in München.