Simon Zachenhuber: Bewahrt der Box-"Matador" seine weiße Weste?

Der Boxer Nick Morsink ging an diesem Februartag 2023 in die Knie, in seiner linken Hand eine geöffnete Schatulle, in der rechten ein Mikrofon. Dann folgte ein Heiratsantrag, den seine Freundin mit "Ja" beantwortete. Morsink hatte an diesem Abend nicht nur seinen 14. von insgesamt 15 Profi-Kämpfen gewonnen, sondern auch die ewige Zusage seiner Freundin für ihn.

Der Heiratsantrag ist also erfolgreich abgeschlossen, aber ein Nick Morsink an diesem Samstagabend (16.03.2024) in der Stralsunder Vogelsanghalle erneut auf den Knien, das wäre nun dem oberbayerischen Profiboxer Simon Zachenhuber ganz recht. Denn dann boxt der Erdinger gegen den Borkener um den Landesmeistertitel im Super-Mittelgewicht (zu sehen ist der Kampf am Samstag, 16. März, ab ca. 22 Uhr im MDR-Livestream im BR24Sport Livecenter). Zachenhuber hat bislang alle seine 22 Profikämpfe gewonnen, 14 davon gar durch K.o. Verlieren, das kennt er höchstens noch aus grauen Amateurkämpfer-Vorzeiten.

Zachenhubers Coach Konrad Mittermaier: der "Maschinenbauer"

Ein Rezept seines Erfolgs für Zachenhuber selbst: sein Trainer Konrad "Conny" Mittermeier, selbst ehemaliger Profiboxer. Bei ihm trainiert er in Stuttgart. "Man könnte ihn auch 'Maschinenbauer' nennen", sagte Zachenhuber einmal voller Hochachtung nach einem gewonnen Kampf. Und Mittermaier sagte im "Blickpunkt-Sport"-Interview im BR Fernsehen: "Du musst dich wirklich um die Leute kümmern, wenn du was erreichen willst. Wir sind ja fast Tag und Nacht zusammen - außer im Bett."

Die Zusammenarbeit klappt prima: Die "Maschine" Zachenhuber war im Jahr 2022 Boxer des Jahres, er trägt die zwei EM-Titel "IBF Europe Title" und den "WBA Continental Europa Title" und ist in seiner Gewichtsklasse bis 76,2 Kilogramm mittlerweile der beste Deutsche, steht unter anderem vor Felix Sturm.

Bekannt ist er den Leuten aber auch, weil er in der Corona-Zeit, als das Boxen gerade nicht möglich war, an der "RTL"-Show "Let's Dance" teilgenommen hatte. Auch da kämpfte er sich durch die Runden - und scheiterte letztlich erst als Vierter im Halbfinale.