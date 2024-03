Goretzka raus, Pavlovic rein? Gerüchte um den Nagelsmann-Kader

Den Anfang macht jemand, der so gar nichts mit dem DFB-Team zu tun hat. Stuttgarts Topscorer Serhou Guirassy würde zwar die Sturmsorgen von Julian Nagelsmann schlagartig beenden, doch der Knipser läuft bekanntermaßen für Guinea in der Nationalmannschaft auf. Nichtsdestotrotz hat er rund um die deutsche Nationalmannschaft einiges an Wirbel verursacht. Dafür brauchte er nicht seine 21 Tore, die er in dieser Bundesligasaison geschossen hat, sondern 19 Wörter, die er am Dienstag auf der Nachrichtenplattform X (früher Twitter) veröffentlichte.

"Congrats to my boys" - verkündet Guirassy das VfB-Quartett?

"Congrats to my boys Deniz, Maxi, Chris and Waldi for the national team. Well deserved @VfB @DFB_Team", schrieb Guirassy. "Glückwunsch an meine Jungs Deniz, Maxi, Chris und Waldi zur Nationalmannschaft. Mehr als verdient." Es braucht keine ausgefeilten Entschlüsselungsmethoden, die andernorts in Deutschland für Aufsehen sorgen, um die Botschaft zu entschlüsseln, die aber dennoch Nachrichtenwert hat. Neben Chris Führich, der kürzlich sein Debüt im Nationalteam gab, werden laut Guirassy wohl auch Deniz Undav (Sturm), Maximilian Mittelstädt (linker Verteidiger) und Waldemar Anton (Innenverteidiger) in den DFB-Kader berufen.

Die Quelle ist relativ glaubwürdig, schließlich teilen die erwähnten Personen nicht nur die Kabine mit Guirassy, sondern gelegentlich wohl auch erfreuliche Neuigkeiten.

Rutscht Goretzka aus dem DFB-Kader?

Es dauerte nicht lange, bis am Dienstag auch eine weitere angebliche Personal-Entscheidung ihren Weg in die Öffentlichkeit fand. Die Quelle war zwar nicht ganz so nah dran, doch die "Bild", von der die Info als erstes veröffentlicht wurde, hatte schon zu Nagelsmanns FC-Bayern-Zeiten einen ungewöhnlich guten Zugang zu Interna aus der Kabine der Münchner.

Um diese Kabine ging es auch diesmal, obwohl Nagelsmann nun nicht mehr das Sagen hat. Laut der Zeitung soll Leon Goretzka, trotz zuletzt aufsteigender Form und einem Zauber-Spiel beim 8:1-Sieg gegen den FSV Mainz 05 aus dem Kader rutschen. Mit der Rückkehr von Toni Kroos (die schon vor längerem durch den Spieler selbst bekannt gegeben wurde) sind die Plätze für kreative Spielgestalter in der DFB-Elf noch einmal umkämpfter geworden. Was Nagelsmann fehlt, das Problem kennt Thomas Tuchel, sein Nachfolger beim FC Bayern ganz gut, ist ein etwas defensiverer Mittelfeldspieler.

Aleksandar Pavlovic vor DFB-Debüt?

Tuchels Lösung ist 19 Jahre alt und trägt den Namen Aleksandar Pavlovic. Und laut der "Bild" hat Nagelsmann bei seinem Nachfolger gespickt und dürfte nun den Youngster des FC Bayern ebenfalls berufen. Es ist nicht die einzige Motivation, die den DFB zu dieser Entscheidung, sollten die Berichte korrekt sein, gebracht haben dürfte. Denn Pavlovic besitzt neben der deutschen auch die serbische Staatsbürgerschaft. Und der serbische Nationaltrainer wollte das Talent ebenfalls im März ins A-Team berufen.

Eine EM-Nominierung für den DFB für Pavlovic wäre auch durch einen Einsatz in den anstehenden Testspielen zwar nicht allzu realistisch und auch ein Verbandswechsel wäre nach neuen Fifa-Regularien nicht vollkommen ausgeschlossen. Spieler, die jünger als 21 Jahre bei ihrem Länderspieleinsatz waren, weniger als drei A-Länderspiele bestritten haben, und seit drei Jahren für diese Nationalmannschaft auf dem Feld standen, dürfen den Verband wechseln. Eine Berufung wäre dennoch ein Zeichen und ein Schritt, das junge Talent zu halten.

"Großer Fan" - Goretzka lobt Pavlovic

Goretzka hatte seinem Teamkollegen zuletzt eine Entscheidung für den DFB nahegelegt und lobte seinen jungen Mittelfeldpartner: "Ich bin ein großer Fan von Aleks, der im Moment total befreit aufspielt. Das tut auch mir persönlich richtig gut. Es macht Spaß, zu sehen, wie er aktuell jede Sekunde genießt", wenn die Berichte stimmen, muss er ihm bei seinem möglichen DFB-Debüt von der Wohnzimmercouch aus zusehen. Doch sicher ist das noch nicht.

Am Donnerstag verkündet Bundestrainer Julian Nagelsmann den Kader offiziell und beendet damit auch die Spekulationen. Den Moment der Wahrheit überträgt BR24Sport am Donnerstag, 14. März, ab 14 Uhr live im Stream.