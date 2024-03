Spitzensport vs. Politik: Reform "macht den Sport nicht besser"

Seit Jahren wird an einer Leistungssportreform gearbeitet. Vier Monate vor den Olympischen Spielen in Paris taucht der Sport wieder in eine ungemütliche Debatte um die Fördertöpfe ein. Die Bundesregierung plant ein Sportfördergesetz, mit dem dem Medaillenschwund in den olympischen (Sommer-)Sportarten auf lange Sicht entgegengewirkt werden soll. Zentraler Bestandteil des geplanten Gesetzes ist die Gründung einer unabhängigen Sportagentur, die über die Verteilung der Fördergelder entscheiden soll. Heißt konkret: Welche Sportarten und damit auch Athleten und Athletinnen finanziell gefördert werden.

Reform stößt auf Widerstand

Der Gesetzentwurf stößt allerdings bei den Landessportverbänden und dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) auf großen Widerstand. Denn in der Sportagentur soll nicht der Sport, sondern die Politik Entscheidungshoheit haben. Nicht nur Jörg Ammon, Präsident des Bayerischen Landessportverbandes, steht den Plänen kritisch gegenüber: "Die Politik möchte strategische Feststellungen zum Leistungs- und Spitzensport machen. Sie möchte ihn überwachen und sie möchte den ganzen Nachweisprozess." Kurzum: "Den gesamten Prozessablauf und das macht eben den Sport nicht besser", findet Ammon. Auch DOSB-Präsident Thomas Weikert ist nicht glücklich mit dem Gesetzentwurf und spricht von "Fesseln", die dem Sport angelegt werden würden.