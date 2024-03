Soldat stirbt nach Unfall bei Nato-Großübung in der Oberpfalz

Bei einer gemeinsamen Militärübung der US-Armee mit Nato-Alliierten in der Oberpfalz ist ein Soldat ums Leben gekommen. Der 28-jährige Niederländer war am Dienstag auf dem Truppenübungsplatz Hohenfels beim Training mit einem Schützenpanzer schwer verletzt worden. Er konnte wiederbelebt werden, der Oberleutnant starb aber später in einer Klinik. Das bestätigte am Abend das Verteidigungsministerium der Niederlande.

Weiterer Soldat leicht verletzt

Ein 24-jähriger Soldat wurde leicht verletzt und ebenfalls im Krankenhaus behandelt. Er informierte laut Ministerium die Familie des verstorbenen Kameraden. Dem niederländischen Verteidigungsministerium unterstellte Ermittler prüfen nun unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Ostniederlande, wie es zu dem tödlichen Unfall in der Oberpfalz kommen konnte. "Wir haben Mitgefühl mit den Angehörigen und wünschen ihnen viel Kraft", teilte das Ministerium mit.

Militärübung mit rund 6.000 Soldaten

Im Rahmen der Nato-Großübung "Allied Spirit 24" üben seit gut zwei Wochen rund 6.000 Soldaten auf den Truppenübungsplätzen Hohenfels im Landkreis Neumarkt und Grafenwöhr im Landkreis Amberg-Sulzbach. Die niederländischen Soldaten bereiten sich mit der Militärübung hauptsächlich auf den bevorstehenden Einsatz in Litauen vor. Sie sind Teil der "Mission enhanced Forward Presence" ("Verstärkte Vornepräsenz"), die die osteuropäischen Nato-Mitgliedstaaten sichern soll - eine Reaktion auf das zunehmende Bedrohungspotential durch Russland.