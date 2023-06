Bayern-Basketballer: Euroleague-Sieger Laso kommt für Trinchieri

Der Name kursierte schon länger in Fachkreisen - nun ist es offiziell: Pablo Laso und der FC Bayern Basketball sind sich über eine Zusammenarbeit einig geworden. Demnach übernimmt der 55-jährige Spanier im Sommer das Traineramt vom scheidenden Andrea Trinchieri und erhält einen Vertrag bis zum Sommer 2025.

"Pablo wird uns positiv prägen"

"Es ist eine große Ehre und freut mich, in München zu sein. Ich möchte mich bei diesem großen Verein bedanken, dass sie an mich dachten, jetzt das nächste Kapitel der Bayern in Euroleague und BBL mitzuschreiben", sagte der Baske.

Der Klub sei "superhappy", dass es mit der Verpflichtung des früheren spanischen Nationalspielers geklappt habe. "Pablo wird uns mit seinem Know-how und seiner Persönlichkeit positiv prägen, da bin ich mir sehr sicher", so Geschäftsführer Marko Pesic.

Laso, der zwischen 2011 und 2022 sehr erfolgreich als Headcoach von Real Madrid arbeitete und mit den "Königlichen" zweimal die Euroleague und sechs nationale Meisterschaften gewann, war schon häufiger mit den Münchnern in Verbindung gebracht worden.

Trinchieri verlässt den Klub nach drei Jahren

Für Laso ist der FC Bayern die erste Auslandsstation als Trainer. Im Sommer 2022 war er wegen eines Herzinfarkts bei Real zurückgetreten. Von dem soll er sich inzwischen komplett erholt haben.

Für Andrea Trinchieri ist das Kapitel FC Bayern damit nach drei Jahren beendet. Der Italiener, der mit den Münchnern zweimal die Euroleague-Playoffs erreicht hat und einmal Pokalsieger wurde, wird mit Virtus Bologna in Verbindung gebracht.