Bayern-Boss Kahn und seine Prophezeiung auf der Meisterfeier

Am 15. Mai 2022 feierte der FC Bayern auf dem Münchner Rathausbalkon den zehnten Meistertitel in Folge - dementsprechend selbstbewusst präsentierte sich der Rekordmeister. Auch Vorstandschef Oliver Kahn griff zum Mikrofon - mit einer klaren Ansage an die Konkurrenz:

"Ich habe gehört, dass die Konkurrenz sich Hoffnung macht, nächste Saison vielleicht mal Meister werden zu können. Ich habe hier oben schon das ein oder andere von mir gegeben, aber eins sag ich euch: Diese Hoffnung können die sich abschminken." Oliver Kahn, Vorstandschef FC Bayern, am 15. Mai 2022 auf dem Münchner Rathausbalkon

FC Bayern in ungewohnter Rolle

So wie es vor dem letzten Spieltag aussieht, lag Kahn mit seiner Prognose eher falsch. Anders als in den vergangenen Jahren geht der FC Bayern mit einem Rückstand von zwei Punkten auf Spitzenreiter Borussia Dortmund in das letzte Saisonspiel.

Bayern München muss in Köln gewinnen, um sich die Chance auf die Meisterschaft zu erhalten. Wird der FC geschlagen, gehen die Blicke nach Dortmund: Gewinnt der BVB nicht gegen Mainz, können die Bayern doch noch feiern. Zuletzt gelang es den Münchnern im Jahr 2000 am letzten Spieltag noch Platz eins zu erobern - als sich der damalige Kontrahent Leverkusen in Unterhaching blamierte.

In der vergangenen Spielzeit holte der Rekordmeister mit acht Punkten Vorsprung auf den BVB den Titel.