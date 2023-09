Basketballerin Emily Bessoir und der Traum von der WNBA

Basketballerin Emily Bessoir ist 21 Jahre alt. Die meisten jungen Menschen wohnen in diesem Alter noch bei den Eltern. Nicht so die gebürtige Münchnerin. Seit drei Jahren spielt sie in den USA in Los Angeles für das College-Team der University of Los Angeles. Dorthin wechselte sie von ihrem Heimatverein, der TS Jahn München.

Gerade ist Bessoir mit ihrem Team auf Heimatbesuch und absolvierte am vergangenen Dienstag auch ein Testspiel gegen ihren Jugendverein. BR24Sport begleitet sie bei einem Spaziergang mit ihrer Mutter durch die schönsten Orte Münchens.

Familie Bessoir verfolgt jedes Spiel ihrer Tochter

Drei Jahre ist Emily Bessoir weg von Zuhause. "Es war am Anfang sehr schwierig. Das habe ich mir einfacher vorgestellt, aber im Laufe der Zeit gewöhnt man sich daran", erinnert sich Mutter Gisi Bessoir im Interview mit BR24Sport. "Wenn man merkt, es geht ihr gut da drüben, dann geht es einem selber auch gut", ergänzt sie. Ihr Tochter habe das "gut im Griff", erzählt die stolze Mutter.

Seitdem verfolgt die Familie jede Partie und das trotz Zeitverschiebung. "Wir stehen in der Nacht um drei Uhr auf und haben einen riesen Bildschirm im Wohnzimmer" und auf diesem schaut die Familie dann Emilys Spiele.

Emily Bessoir liebt Los Angeles

Tochter Emily würde den Schritt jederzeit wieder gehen. "Ich liebs" beschreibt das Basketball-Talent ihr Leben in LA in "Blickpunkt Sport". Gleichwohl sei es etwas "total anderes als München". Ein oder zwei Jahre wird ihr Traum noch mindestens andauern. Solange geht ihr Stipendium. Bessoir studiert Kommunikationswissenschaften und Psychologie und möchte später "supergerne in Richtung Psychologie gehen".

Bessoir über die WNBA: "Das ist ein Traum"

Basketball wurde der 1,92 Meter großen Emily quasi in die Wiege gelegt. Ihr Großvater war Basketballcoach und gewann mit der University of Scranton mehrere Titel, Vater Bill war ebenfalls Profi und auch ihre Mutter spielte früher Basketball.

International machte Bessoir zum ersten Mal 2018 auf sich aufmerksam. Damals gewann ihr Team die U18-EM. Seit Mai diesen Jahres ist Emily Nationalspielerin und holte jüngst bei der Europameisterschaft mit ihrem Team einen überraschenden sechsten Platz und damit das beste Ergebnis seit 1997.

Die bald 22-Jährige hat in ihrer Karriere noch hohe Ziele. Am liebsten würde sie in der nordamerikanischen Frauen-Basketball Liga WNBA auflaufen. "Das ist ein Traum", doch auch ich Europa gebe es "super Ligen und super Teams". Sie selbst hat sich noch nicht festgelegt: "Ich lasse mich treiben, wohin es geht", verriet Bessoir in "Blickpunkt Sport" im BR Fernsehen.