Basketball: München und Bamberg kassieren Niederlagen

Nach dem Auftaktsieg in der Basketball-Bundesliga (BBL) ist der FC Bayern Basketball zunächst einmal wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Bei den EWE Baskets Oldenburg kassierte die Mannschaft von Headcoach Pablo Laso eine verdiente Niederlage. Nach dem 67:77 (39:45) läuft der Pokalsieger der Konkurrenz zunächst einmal hinterher.

Die Münchner verpatzten mit ihrer ersten Niederlage auch die Generalprobe für das deutsche Duell mit Alba Berlin in der Euroleague am Donnerstag (05.10.) Die Berliner brachten sich für das Aufeinandertreffen in der europäischen Königsklasse dagegen mit einem lockeren 110:75 (59:40) gegen die Hakro Merlins Crailsheim in Schwung.

Starkes erstes Viertel - dann legt Oldenburg zu

Die Bayern verzichteten in Oldenburg angesichts von noch zwei weiteren Partien in dieser Woche unter anderem auf den früheren NBA-Star Serge Ibaka. Dennoch erwischte der Topfavorit auf den Titel einen guten Start und entschied das erste Viertel mit 26:21 für sich. Doch dann steigerten sich die Oldenburger und drehten die Partie. Zur Pause lagen die Niedersachsen überraschend mit sechs Punkten vorn.

Nach dem Seitenwechsel zogen die Gastgeber sogar auf 13 Punkte davon, doch angeführt von Weltmeister Andreas Obst kamen die Bayern wieder auf einen Zähler heran. Oldenburg behielt aber die Ruhe und setzte sich im Schlussviertel wieder ab. Auch, weil bei Obst die Dreier nicht mehr fallen wollten. Bester Oldenburger Werfer war Charles Manning Junior mit 20 Punkten, bei den Bayern kam Weltmeister Isaac Bonga auf 16 Zähler.

Bamberg gerät in Chemnitz unter die Räder

Die zweite Niederlage im zweiten Saisonspiel kassierten zur gleichen Zeit die Bamberg Baskets. Nach der klaren Niederlage in Vechta waren die Oberfranken auch bei den Niners Chemnitz chancenlos und kamen mit 79:109 (42:54) ordentlich unter die Räder. Lediglich im ersten Viertel konnte die Mannschaft von Trainer Oren Amiel mithalten, danach zogen die Sachsen mehr und mehr davon.

Bester Werfer der Bamberger war Justin Gray mit 14 Punkten.