FC Bayern startet auch im Basketball Großangriff auf alle Titel

Trainer Pablo Laso: Persönlichkeit mit Winner-Gen

Mit Pablo Laso steht ein neuer Trainer auf der Kommandobrücke - einer, der Autorität ausstrahlt, der mit Real Madrid alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt, und der als einer der anerkanntesten und besten Coaches Europas gilt. Der Respekt der Profis dürfte dem 55-Jährigen sicher sein. Nach drei Jahren unter Andrea Trinchieri und vielen serbisch geprägten Coaches davor darf man gespannt sein, wie der Spanier spielen lässt und die Charakteristik des Münchner Spiels verändert.

"Er ist eine Persönlichkeit, die der Liga gut zu Gesicht stehen wird." FCBB-Geschäftsführer Marko Pesic über Pablo Laso

Transfercoup: NBA-Star Serge Ibaka im Bayerntrikot

Der Kader für die Saison 2023/2024, die am Freitag mit dem Heimspiel gegen den Mitteldeutschen BC beginnt, ist so stark und tief wie überhaupt noch nie. De facto hat der aktuelle Pokalsieger zwei konkurrenzfähige Teams am Start, um so die extreme Doppelbelastung aus Meisterschaft und EuroLeague (mit mindestens 34 zusätzlichen Partien) zu meistern. Laso spricht auch deshalb von "großen Erwartungen", die er habe.

Mit der Verpflichtung von NBA-Star Serge Ibaka, der 2018/2019 mit den Toronto Raptors die Meisterschaft in der besten Liga der Welt gewann und zuletzt für die Milwaukee Bucks spielte, ist den Münchnern der vielleicht größte Transfercoup in der Geschichte der BBL gelungen. Ibaka ist zwar schon 34 Jahre alt, sollte aber sowohl in der BBL, aber auch in der EuroLeague den Partien seinen Stempel aufdrücken können.