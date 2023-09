Bamberger Basketballer starten ohne große Stars neu durch

Fans müssen zurückgewonnen werden

"Es ist leicht, Erfolgsfan zu sein. Ich nenne solche Leute 'Rolex-Fans' - die kommen, um sich selber darzustellen. Aber sobald es nicht gut läuft, kommen sie nicht mehr", sagt Trainer Amiel. "Mir sind die 'Blue-Collar-Leute' lieber, die immer da sind, egal ob es gut oder schlecht läuft. Die uns immer unterstützen, solange sie spüren, dass wir alles geben."

Alles zu geben mit einem Kader, der von den meisten Experten qualitativ nicht zu den acht besten der Liga gerechnet wird, wird auch nötig sein, um die eigenen Ziele zu erreichen und die Fans zurückzugewinnen, die sich zuletzt mehr und mehr von der Mannschaft abwendeten. Denn die Top-Leistungsträger der vergangenen Saison wie Patrick Miller, Jaromir Bohacik, Christian Sengfelder oder Solomon Young sind nicht mehr da.

Neuzugänge mit Entwicklungspotenzial

Die Neuzugänge kommen mit Ausnahme von Tadda, Filip Stanic (Würzburg Baskets) und Lukas Herzog (MLP Academics Heidelberg) vom College oder aus unteren bzw. weniger starken europäischen Ligen. Trey Woodbury (Utah Valley University) dürfte die erste Option auf der so wichtigen Spielmacherposition sein. Neben dem BBL-erfahrenen Stanic soll der 2,11 Meter große US-Amerikaner EJ Onu auf der Centerposition für die nötige Präsenz unter den Körben sorgen.

Mit Tadda, Patrick Heckmann, Lukas Herzog und dem vielseitigen Kevin Wohlrath sind wenigstens die deutschen Plätze ordentlich besetzt. Trotzdem: Amiel hat eine Mannschaft ohne Stars, dafür mit Entwicklungspotenzial zusammen. Er muss wohl über Sekundärtugenden wie Kampfgeist und mannschaftliche Geschlossenheit kommen.

Headcoach Amiel will "eine Identität schaffen"

Das Saisonziel kann an einem Traditionsstandort wie Bamberg eigentlich nur Play-offs heißen. Ob es dafür wirklich reicht, bleibt abzuwarten. Oren Amiel und sein Kapitän Karsten Tadda halten sich deshalb diesbezüglich auch noch bedeckt. "Es wäre nicht klug, so früh bereits ein Saisonziel zu setzen", sagte Amiel dem Fachmagazin BIG. "Ich denke, es geht eher darum, eine Identität zu schaffen." Und an die Adresse der Bamberger Fans sagte Amiel gegenüber BR24 Sport: "Sie stehen genau für alles, worum es im Sport geht. Hoffentlich können wir ihnen auch etwas zurückgeben."