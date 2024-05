Basketball: Die Bamberg Baskets verlieren Topscorer Copeland

Die Bamberg Baskets müssen künftig ohne ihren Topscorer Zach Copeland auskommen. Der US-Amerikaner wechselt zum italienischen Erstligisten Neapel, wie der Basketball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte. Der Shooting Guard war in der abgelaufenen Spielzeit mit durchschnittlich 17,7 Punkten bester Werfer der Franken und der siebtbeste Scorer der Basketball-Bundesliga (BBL).

Zach Copeland: Weltenbummler zwischen Finnland und Italien

Der 26-Jährige wechselte erst im vergangenen Sommer nach Bamberg. Zuvor hatte er bereits in Italien, beim Zweitligisten Pistoia gespielt und dort zum Aufstieg des Vereins in die 1. Liga beigetragen. Zuvor ging Copeland bereits in der Ukraine, in Finnland und in Großbritannien auf Korbjagd.

In der BBL absolvierte er 34 Spiele für Bamberg. Sein vielleicht bestes Spiel machte Copeland im Dezember 2023, als er beim Auswärtsspiel in Vechta 33 Punkte für die Bamberger erzielte. Das Spiel gewann Bamberg schließlich knapp mit 88:87.

Bamberg Baskets verpassen Play-offs in der BBL

Die abgelaufene Saison beendeten Copeland und der frühere Serienmeister Bamberg auf dem elften von 18. Tabellenplätzen. Die Baskets verpassten damit die Qualifikation für die Play-offs.

Mit Informationen von dpa.