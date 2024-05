BBL: Würzburg verspielt Platz vier - Bamberg verpasst Play-ins

Die Würzburg Baskets haben die BBL-Hauptrunde auf Platz fünf beendet. Am 34. und letzten Spieltag unterlag die Mannschaft von Trainer Sasa Filipovski im entscheidenden Duell bei den Niners Chemnitz mit 66:79 (24:38). Da gleichzeitig Meister ratiopharm Ulm sein Auswärtsspiel in Braunschweig gewann, rutschten die Unterfranken auf den fünften Tabellenplatz ab.

Das bedeutet, dass sie im Play-off-Viertelfinale auf den punktgleichen Titelverteidiger aus Ulm treffen und im ersten und im möglicherweise entscheiden fünften Spiel nicht Heimrecht haben.

Bamberg scheitert knapp und beendet Saison auf Platz elf

Für die Bamberg baskets ist die Saison dagegen zu Ende. Die Oberfranken hatten noch eine kleine Chance, Platz zehn und damit die Play-ins zu erreichen. Dafür hätten sie ihr Spiel in Oldenburg gewinnen und gleichzeitig Hamburg sein Heimspiel gegen Göttingen verlieren müssen. Beides klappte nicht.

Die Bamberger, die in der kommenden Saison von Ulms Noch-Meistertrainer Anton Gavel trainiert werden, unterlagen bei den EWE Baskets Oldenburg klar mit 84:107 (44:46). Die Hamburger schlugen Göttingen mit 79:66 (40:27).

FC Bayern mit Kantersieg zum Abschluss der Hauptrunde

Der FC Bayern Basketball stand bereits vor dem letzten Spieltag als Hauptrundenerster fest. Das Team von Headcoach Pablo Laso gab sich zum Abschluss beim 101:73 (52:37) gegen die Rostock Seawolves keine Blöße und wartet nun auf den Gegner im Play-off-Viertelfinale, der entweder Ludwigsburg oder Oldenburg heißen wird.

Die Play-off-Paarungen

FC Bayern Basketball - Ludwigsburg/Oldenburg

- Ludwigsburg/Oldenburg Alba Berlin - Bonn/Hamburg

Niners Chemnitz - RASTA Vechta

ratiopharm Ulm - Würzburg Baskets

Play-ins

Telekom Baskets Bonn - VEOLIA Towers Hamburg

MHP Riesen Ludwigsburg - EWE Baskets Oldenburg

Crailsheim zweiter Absteiger

Die Hakro Merlins Crailsheim steigen als zweites Team aus der BBL ab. Die Merlins verloren am zuhause gegen Alba Berlin mit 83:103 und müssen damit wie die Tigers Tübingen den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Die MLP Academics Heidelberg gewannen am letzten Spieltag dagegen gegen Tübingen mit 93:78 und schafften damit aus eigener Kraft den Klassenerhalt.