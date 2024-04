Basketball: Angels Nördlingen brauchen Spenden für Ligaverbleib

Die Uhr tickt in Nördlingen: Noch bis zum 10. April haben die Basketballerinnen, die "Eigner Angels", Zeit. Dann müssen sie mindestens 75.000 Euro aufgetrieben haben, damit sie auch in der kommenden Saison in der Ersten Bundesliga spielen dürfen. Der Bundesligastandort Nördlingen - und damit der einzige bayerische Standort - sei wegen neuer Liga-Standards und Lizenz-Vorschriften stark gefährdet, teilt der Verein mit.

Basketballerinnen starten Spendenaufruf

Heißt es also bald "No Angels"? Die Nördlinger Basketballerinnen wollen das verhindern und haben deswegen eine Spendenaktion unter dem Motto "Save the Angels" gestartet. Und der Spendenaufruf zeigt Wirkung: Die Angels sind auf einem guten Weg, sagt Pressesprecher Nils Gerstmeier. Etwa zwei Drittel der nötigen Summe hätten sie bereits eingenommen. Der Verein erhoffe sich in den kommenden Tagen noch weitere Spenden von Firmen sowie Privatleuten. Man arbeite auf jeden Fall schon mal an den Lizenzunterlagen, sagt Gerstmeier.

Neue Lizenzauflagen für die Erste Basketball-Bundesliga

Nur wenn der Verein das Geld zusammenbekommt, können die Sportlerinnen in der ersten Damen-Basketball-Bundesliga (DBBL) bleiben. Ab der nächsten Saison gelten hierfür nämlich neue Vorgaben und Auflagen. Ziel der Liga ist es, den Frauenbasketball professioneller zu machen. So sei dann etwa ein hauptamtlicher Mitarbeiter für die Verwaltung verpflichtend, erklärt Pressesprecher Gerstmeier. Das Gehalt für diese Mitarbeiterin oder diesen Mitarbeiter sei zunächst der größte Posten.

Insgesamt gebe es einen ganzen Katalog an Kriterien zu erfüllen. Teilweise habe man dafür aber bis zu fünf Jahre Zeit. Eine Herausforderung also, für die sportliches Engagement und Leistung nicht genügen. Bisher lag der Etat pro Saison laut dem Verein bei 300.000 Euro, einer der kleinsten im Ligavergleich. Sollten die Nördlinger das Geld nicht zusammenbekommen, will man die Spenden dennoch für sportliche Zwecke nutzen, heißt es vom Verein.

Nördlinger Basketballerinnen sind Vize-Pokalsiegerinnen

Schon seit 16 Jahren spielen die Angels in der Ersten Frauen-Basketball-Bundesliga, die aktuelle Saison ist nach Vereinsangaben die erfolgreichste der Angels-Bundesliga-Geschichte. So wurde das Team Vize-Pokalsiegerinnen, im Pokalfinale mussten sie sich knapp gegen die TK Hannover Luchse geschlagen geben. In der laufenden Bundesliga-Saison sind die Nördlinger Basketballerinnen gegen Halle aus den PlayOffs um die Deutsche Meisterschaft ausgeschieden, damit beenden sie die Saison auf dem fünften oder sechsten Platz.