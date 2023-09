Basketball: NBA-Star Serge Ibaka wechselt zum FC Bayern

Es ist sicher einer der prominentesten Spieler, der jemals in die Basketball-Bundesliga gewechselt ist. Der FC Bayern München hat Serge Ibaka verpflichtet. Der 33-jährige Center spielte 14 Jahre lang in der besten Basketball-Liga der Welt, der NBA. Am längsten stand er bei den Oklahoma City Thunder unter Vertrag, wo er als Teamkollege von Russell Westbrook und Kevin Durant jahrelang gute Chancen auf den NBA-Titel hatte, aber mehrmals knapp scheiterte.

Der 2,08 Meter große Modellathlet traf bereits am Freitagvormittag in München ein, absolvierte anschließend alle medizinischen Checks erfolgreich und besiegelte sein Engagement abends per Handshake mit Vereinspräsident Herbert Hainer am Rande der Bundesliga-Partie gegen Bayer 04 Leverkusen. Ibaka unterschrieb für die in 14 Tagen beginnende Spielzeit.

"Wir sind unheimlich stolz und glücklich, dass ein so hoch dekorierter Athlet wie Serge Ibaka an unseren Weg glaubt. Wir sind überzeugt, dass er nicht nur sportlich eine enorme Verstärkung und zugleich eine Bereicherung für den deutschen Basketball sein wird." Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern Basketball