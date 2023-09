Fotokulisse Berg: Wie umgehen mit Insta-Hotspots?

In der Hochsaison kommen bis zu 10.000 internationale Gäste am Tag nach Hallstatt am gleichnamigen See im Salzkammergut. Auf das Jahr gesehen sind es fast eine Million Besucher, dabei hat das Dorf nur 800 Einwohner. Der Grund für den Touristenstrom: Hallstatt ähnelt optisch dem Königreich Arendelle aus den "Eiskönigin"-Filmen von Walt Disney. Seitdem zieht der Ort Menschen aus aller Welt an, die Fotos vor der Traumkulisse machen wollen.

Hallstatt am See: Diskussion um Obergrenze

Seit Jahren überlegt das österreichische Dorf, wie es diese Massen besser lenken kann. 2020 wurde bereits die Anzahl der Touristenbusse beschränkt, auf 54 pro Tag. Doch das allein hat das Problem nicht gelöst.

In dieser Woche haben frustrierte Bewohner von Hallstatt kurzzeitig die Ortszufahrt blockiert, dann haben sich die Beteiligten am Runden Tisch getroffen. Einig sind sich alle darüber, dass 10.000 Gäste am Tag zu viel sind. Uneinig sind sie in der Frage: Wo ist die Grenze erreicht? Friedrich Idam von der Bürgerliste Hallstatt hat dazu einen klaren Standpunkt: "Im Jahr 2013 war der Besucheransturm noch erträglich. Da hatten wir ungefähr 77.000 Pkw-Anreisen und heuer nähern wir uns der Viertelmillion." Anderen Dorfbewohnern würde schon eine Reduktion auf die Hälfte ausreichen, meint Idam. Das wären etwa 125.000 Anreisen jährlich.

Im Gespräch ist jetzt, künftig eine beschränkte Anzahl an Tagestickets für den Ort auszugeben. In den kommenden Monaten wollen die Hallstätter sich auf eine Obergrenze einigen.