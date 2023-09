Diskussionen um Flick: Wie geht es weiter mit dem Bundestrainer?

Hansi Flick bleibt vorerst Bundestrainer. Dieses Signal ging von der Regenerationseinheit am Sonntagmorgen auf dem Trainingsgelände des VfL Wolfsburg aus. Das gesamte Nationalteam war anwesend und schrieb pflichtbewusst Autogramme. "Wir haben uns das alle sicherlich ein bisschen anders vorgestellt. Aber nichtsdestotrotz ist es für uns selbstverständlich, dass wir mit allen Spielern und allen Trainern hier sind und uns hier stellen", sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler, der am Vorabend nach dem 1:4-Debakel gegen Japan ein Bekenntnis zu Flick vermieden hatte, in einer Ansprache an die Fans vor dem Training.

Effenberg fordert Flicks Ablösung

Die Einheit war in erster Linie für die Spieler gedacht, die am Samstagabend nur eingewechselt worden waren oder gar nicht gespielt hatten. Währenddessen gehen die Diskussionen um Flicks Zukunft weiter. Ex-FC-Bayern-Profi Stefan Effenberg forderte im "Doppelpass" auf "Sport1" die Ablösung des Bundestrainers. Er glaube, "dass der Trainer die Mannschaft nicht mehr erreicht, dass gehandelt werden muss und dementsprechend auch ein neuer Trainer kommen muss", sagte der 55-Jährige am Sonntag. "Man muss hinterfragen: Wer gibt die Führung vor, wer ist verantwortlich für die Aufstellung, für die Einstellung, für die Taktik - und das ist der Trainer."

Basler polemisch: "Elf Blinde auf dem Platz"

Mario Basler sieht den Grund für die DFB-Krise eher in der Mannschaft. "Natürlich ist der Trainer immer mitverantwortlich für diese Mannschaft, aber wenn du elf Blinde auf dem Platz hast, was soll denn ein Trainer dann machen?", polterte Basler im "Doppelpass"

Ex-Profi Patrick Helmes hatte Mitleid mit dem aktuellen Bundestrainer. Es fehle, "der Background, um das war zu ändern", sagte der ehemalige Kölner und Leverkusener und ergänzte: "Es steht aktuell keine Mannschaft auf dem Platz."

Die DFB-Auswahl trifft am Dienstag (21.00 Uhr/Radioreportage bei BR24Sport) in Dortmund auf den WM-Zweiten Frankreich. "Wir müssen uns drauf vorbereiten, dass wir am Dienstag ein wichtiges Länderspiel haben", sagte Völler. Es könnte das letzte Spiel von Bundestrainer Flick werden.