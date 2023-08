Nur Nummer drei beim FC Bayern: Peretz nimmt Herausforderung an

Der FC Bayern hat die Torhüter-Baustelle geschlossen. Mit der Verpflichtung von Daniel Peretz als Nummer drei, hinter Sven Ulreich und dem aktuell noch verletzten Manuel Neuer, geht der Rekordmeister in die neue Saison.

Der israelische Schlussmann macht klar, dass er angreifen will und den Konkurrenzkampf annimmt: "Ich möchte natürlich spielen und werde so gut trainieren, wie es möglich ist, um dem Trainer zu zeigen, was ich kann", kündigte der 23-Jährige bei seiner offiziellen Vorstellung am Montag an. Beim deutschen Rekordmeister zu spielen, sei eine große Ehre. "Ich bin ein Fan, seitdem ich Kind bin", berichtete er weiter.

Peretz unterschreibt bis 2028

Der Schlussmann war am Freitag vom israelischen Club Maccabi Tel Aviv nach München gewechselt und unterschrieb einen Fünfjahresvertrag bis Sommer 2028. Dem Vernehmen nach überwiesen die Münchner für den Neuzugang eine Sockelablöse von fünf Millionen Euro. Die vorläufige Nummer zwei hinter Ulreich wird als Mann der Zukunft gesehen und soll von Ulreich und Neuer lernen.

Vor allem auf das Training mit dem seit über acht Monaten verletzten Nationaltorhüter Neuer freut sich Peretz. "Manuel ist mein Idol. Ich habe ihn gestern getroffen. Er ist sehr bodenständig und ein guter Typ", sagte er, der als Zuschauer beim 3:1 gegen den FC Augsburg in der Allianz Arena war.

Dreesen: Peretz "Perspektive für die Zukunft"

Bayerns Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen bezeichnete Peretz als "Perspektive für die Zukunft. Bei Daniel war es 100 Prozent eindeutig. Er hat ganz viel Potenzial. Ich bin sicher, dass wir mit Daniel ein Stück weit Zukunft planen können. Als Torhüter hast du ein langes Sportlerleben."

Nach dem Abgang von Yann Sommer hatten die Münchner zuerst eine neue Nummer eins gesucht. Vor Saisonbeginn entschied die Vereinsführung dann, mit Ulreich als Anführer zwischen den Pfosten in die neue Spielzeit zu starten. Die Überlegungen hätten sich durch die "deutlich fortgeschrittene Genesung" von Neuer geändert, bestätigte Dreesen.