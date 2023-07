BR-Reporter Down Under: Patricia Gabor und Bernd Schmelzer

Schmelzer: Jedes Turnier hat besonderen Reiz

Für Schmelzer, der an seinem Geburtstag das WM-Spiel Frankreich gegen Jamaika kommentierte, ist die sechste Frauen-WM dagegen fast schon Routine, könnte man denken. Doch "eine WM ist immer was Außergewöhnliches. Egal, ob es nun die erste oder die sechste WM ist. Ein großes Turnier hat seinen ganz besonderen Reiz. Gerade, weil es auch von der Organisation der Abläufe während der Veranstaltung und natürlich von der Vorbereitung auf eine WM immer ziemlich aufwendig ist", findet der 58-Jährige, der nach eigener Aussage "um die zehn Spiele" für die ARD kommentieren wird. Das hänge auch von der Verteilung der K.o.-Runden-Spiele zwischen den übertragenden Sendern ab, erklärt er.

Intensive Vorbereitung auf Duelle

In seinen Reportagen trifft er in diesem Jahr auf kleinere Fußballnationen wie Haiti, das erschwert die Recherche. Es gebe zwar Fußball-Datenbanken, die für gewöhnlich weiterhelfen: "allerdings steht da über Haiti auch nicht viel drin", so Schmelzer. "Ich hatte das Glück, eine Kollegin vor Ort zu sprechen, die hat mir sehr viel erzählt. Persönliche Kontakte bringen in diesen Fällen am meisten."

Generell dauert die Vorbereitung auf ein Spiel bei ihm "zwölf bis 14 Stunden". Dazu gehört auch, mit den Akteurinnen zu sprechen. Das sei aber nicht einfach. Bei der deutschen Mannschaft könne er mehr verfolgen als bei anderen Teams - allein aufgrund der Entfernung der jeweiligen Teamquartiere. "Sicher sind nur die Pressekonferenzen an den Tagen vor den Spielen und ein paar Minuten zuschauen beim Abschlusstraining."

Nach 23 Jahren Rückkehr nach Down Under

Für den vielgereisten Sportreporter ist es der zweite Einsatz Down Under in seiner Karriere. "Ich war 2000 bei den olympischen Spielen schon mal in Sydney, das bleibt ein unvergleichliches Erlebnis. Und deshalb habe ich mich besonders gefreut, 23 Jahre später nochmals dabei sein zu können", erzählt Schmelzer. "Ich bin gleich nach der Anreise mal durch Darling Harbour gelaufen, um zu schauen, ob noch alles steht." Was ihm besonders gefällt? "Die Begeisterungsfähigkeit und Freundlichkeit der Menschen hier ist unglaublich. Auch die Gelassenheit."