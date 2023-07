FC-Bayern-Teampräsentation mit Neuer-Mutmacher und Optimismus

Die Bayern-Legenden hatten durch einen 2:1-Sieg gegen die Altstars von Borussia Dortmund zur Erinnerung an den Triple-Erfolg vor zehn Jahren schon vor der Teampräsentation in der Münchner Arena für ausgelassene Feierstimmung gesorgt. Die setzte sich fort, obwohl nicht alle dabei sein konnten.

Neuer-Mutmacher: "Mir geht es sehr gut"

Beim Frauenteam fehlte Carolin Simon, die sich während der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft das Kreuzband gerissen hatte. Beim Männerteam konnte neben Kingsley Coman und Marcel Sabitzer auch Manuel Neuer noch nicht auflaufen.

Trotzdem gab es vom Torhüter optimistische Worte zu hören. "Ich bin auf einem guten Weg und arbeite hart an meinem Comeback", sagte Neuer. Angesichts der "klasse Vertreter" müsse man sich ohnehin keine Sorgen um den Kasten des Rekordmeisters machen. Auf jeden Fall freut sich der 37-Jährige auf die neue Saison.

Neuzugang Guerreiro ebenfalls länger verletzt

Ähnlich wie Neuer und dem auch etwas länger verletzten Thomas Müller erging es Raphael Guerreiro. Es sei "hart, so zu starten", sagte er nach seiner Verletzung beim Trainingsauftakt. Trotzdem sei er sehr optimistisch, bald loslegen zu können. Auch die beiden weiteren Neuzugänge Konrad Laimer und Min-jae Kim wurden mit viel Applaus begrüßt. "Ich fühle mich wohl, die Stadt ist super, alle in der Mannschaft sind super", sagte der ehemalige Leipziger.

Kimmich "hungrig auf die neue Saison"

Joshua Kimmich ist hungrig nach der zuvor so verkorksten WM-Saison. "Nach der Nationalmannschaft konnten wir schon etwas runterkommen. Wir sind hungrig auf die neue Saison. Wir sind ausgeruht und hauen alles rein", sagte der Nationalspieler.

Vorstandschef Dreesen hofft aus "besondere Saison"

Auch der neue Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen ist "optimistisch, was die neue Saison angelangt". Obwohl er sicher ist, dass sich "die Mannschaft noch etwas verändern wird". Insgesamt hofft er, "dass es eine besondere Saison wird". Trainer Thomas Tuchel wirkte beim Auftakttraining durchaus zufrieden.

Trainer Tuchel freut sich auf die Asien-Tour

Es bleibt also mit Spannung zu erwarten, was der FC Bayern München in der neuen Spielzeit zu bieten hat. Jetzt geht es erst einmal auf eine Asienstour. "Ich mag diese Reisen, es ist sehr anstrengend - du hast attraktive Spiele und viele Eindrücke", erklärte der 49-Jährige. Auch dort werde "intensiv weitertrainiert".

Der Pflichtspielauftakt für die Münchner ist die Supercup-Partie gegen den DFB-Pokalsieger RB Leipzig am 12. August. Der Bundesliga-Start am 18. August findet beim SV Werder Bremen statt.