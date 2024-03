"Heißes Herz, kühler Kopf" - hält die Siegesserie des TSV 1860?

Was ist das Geheimrezept der Münchner Löwen?

Der TSV 1860 München ist das erfolgreichste Team der 3. Liga nach der Winterpause: In den letzten acht Spielen haben die Löwen 18 Punkte geholt, die sie auf Rang zwölf in der Tabelle katapultiert haben. "Die gemeinschaftliche Arbeit auf dem Platz", sagt Trainer Giannikis, "ist das, was im Moment ausschlaggebend ist."

Beste Abwehr der 3. Liga

Ausschlaggebend für die guten Ergebnisse seit Anfang des Jahres ist nicht zuletzt die Defensive der Blauen. Mit nur 27 Gegentoren stellen sie die beste Abwehr in ihrer Liga. Aber auch die Offensive funktioniert, betont Giannikis: "Wir schießen auch Tore und verteidigen nicht nur, sonst hätten wir auch die Siege nicht einfahren können."

Ohne Topscorer Guttau gegen Ulm

Julian Guttau ist der Mann, der in den letzten Spielen für die Treffer sorgte. Mit drei Toren und zwei Vorlagen in den letzten vier Spielern ist Guttau der Topscorer bei den Löwen. In den beiden Spielen zuvor schoss er das entscheidende Tor zum Sieg. Er hat also einen großen Anteil daran, dass 1860 im Jahr 2024 noch keine Niederlage kassiert hat.

Umso schmerzhafter für die Münchner, dass er im Topspiel gegen Ulm krankheitsbedingt fehlen wird. Aber "es ist kein Wunschkonzert und da gilts für uns Lösungen zu finden", sagt Argirios Giannikis nüchtern. Neben Guttau wird auch Max Reinthaler wegen seiner Knieverletzung auf dem Platz fehlen. Für das Heimspiel des TSV 1860 gegen Ulm fallen also erstmals unter Neu-Trainer Giannikis zwei Stammspieler aus.

Duell der Formstarken: Die Löwen gegen die Spatzen

In ebenso guter Verfassung ist der SSV Ulm 1846. In den vergangenen sieben Spielen blieben auch sie ohne Niederlage. Ulm ist aktueller Tabellendritter der 3. Liga und mischt im Rennen um den Aufstieg mit.

Im Grünwalder Stadion erwartet Löwen-Trainer Giannikis kompakte und kampfstarke Ulmer Spatzen. Die Löwen wollen "UIm so entgegentreten, dass ihre Stärken nicht ganz so ersichtlich werden auf dem Platz". Giannikis unterstreicht die notwendige Balance für seine Mannschaft: "Mit dem heißen Herz, aber dem kühlen Kopf."

In den letzten beiden Spielen sicherte sich jeweils Ulm den Sieg. Beim Hinrundenduell im Oktober 2023 konnten sich die Ulmer einen 1:0 Heimsieg gegen die Münchner erkämpfen.

Trainer Giannikis will schnellen Klassenerhalt

Sollten die blauen Münchner die Schwaben schlagen, würden ihnen nur noch sieben Punkte auf Tabellenplatz drei fehlen. Der Aufstieg ist für Argirios Giannikis aber unverändert kein Thema: "Unser primäres Ziel ist nach wie vor diese Punkte zu sammeln, die wir brauchen, um die Klassensicherung auch zu gewährleisten."