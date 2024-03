Medienbericht: Ex-1860-Torjäger Mölders muss Landsberg verlassen

Der frühere Torjäger vom Dienst beim TSV 1860 München Sascha Mölders und sein erster Klub als Spielertrainer, der TSV Landsberg, gehen allem Anschein nach getrennte Wege. Nach Angaben von "Münchner Merkur/tz" muss der 38-Jährige die Oberbayern im Sommer verlassen, weil er "die hohen Erwartungen des Vereins nicht erfüllen" konnte. Sein Vertrag soll nicht verlängert werden.

Es wäre damit der erste Dämpfer in seiner jungen Trainerkarriere. Die Landsberger wollen sich laut des Medienberichts am Samstag nach dem Spiel gegen Deisenhofen öffentlich dazu äußern. Der langjährige Kapitän des TSV 1860 war im Sommer 2022 zum Verein gewechselt. Er sollte die Landsberger schon in der vergangenen Saison 2022/23 in die Regionalliga führen. Das Rennen machte damals jedoch der SV Schalding-Heining.

Auch Mölders' Ehefrau Ivonne beim Verein

Auch in der laufenden Saison steckt Mölders mit seiner Mannschaft zwar mitten im Aufstiegsrennen, hat die zwischenzeitliche Führungsposition in der Bayernliga Süd aber an Schwaben Augsburg abgeben müssen. Zuletzt unterlagen die Landsberger vor der Winterpause 1:2 in Kirchheim und nun in der ersten Partie danach 1:5 in Kottern. Ein herber Rückschlag im Kampf um die Tabellenspitze.

Mit dem Weggang Mölders wird der Verein wohl auch den Posten des Teammanagers neu besetzen müssen - denn den bekleidet derzeit Ivonne Mölders, die Ehefrau des Trainers.