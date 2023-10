Löwen-Erfolg in Ulm vom Winde verweht

Rückschlag für den TSV 1860 München bei Aufsteiger SSV Ulm 1846: Die Mannschaft von Trainer Maurizio Jacobacci muss nach zuletzt zwei Siegen wieder ohne Punkte nach Hause fahren. Ein extrem kurioses Tor von Bastian Allgeier (9.) besiegelte vor ausverkauftem Haus die 0:1 (0:1)-Niederlage, bei der die Münchner vergeblich versuchten, den frühen Rückstand auszugleichen und die Partie doch noch zu drehen.

Windböe hilft beim 1:0 mit

Bastian Allgeiers Treffer war wohl gar nicht als Torschuss gedacht. Fast von der Seitenlinie schlug der Ulmer einen hohen Ball Richtung Münchner Strafraum. Marco Hiller im Löwentor verschätzte sich total und musste zusehen, wie der Ball hinter seinem Rücken ins Netz fiel. Möglicherweise hatte der starke Wind die Richtung des Balles noch verändert - anders ist Hillers (Nicht-)Reaktion nicht zu erklären.

Die Gäste übernahmen nach dem Rückstand die Initiative und versuchten, sich Chancen herauszuspielen. Mehr als ein Weitschuss des agilen Eroll Zejnullahu (32.), den Ulms Torwart Christian Ortag zur Ecke lenken konnte, sprang aber bis zur Halbzeit nicht heraus.

Ulms Chessa verpasst das sichere 2:0 - Lang verletzt raus

Nach dem Wechsel ging es genauso weiter. Die beste Chance hatten aber die Ulmer, um auf 2:0 zu erhöhen. Dennis Chessa verpasste eine flache Hereingabe aber um Millimeter (52.) es wäre ein sicherer Treffer gewesen.

Die Ulmer verbesserten sich durch den Sieg auf den zweiten Tabellenplatz. Für 1860 war es in jeder Hinsicht ein gebrauchter Tag: Abwehrspieler Niklas Lang verletzte sich bereits in der ersten Halbzeit am Knie und musste schwer bandagiert ausgewechselt werden. Eine Diagnose steht noch aus.