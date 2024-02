Vierter Sieg in Serie: Guttau lässt Löwen jubeln

Die Serie geht weiter: Argirios Giannikis bleibt auch in seinem achten Spiel als Löwen-Coach ungeschlagen. Gegen den SC Verl holen die Sechziger am 27. Spieltag der 3. Fußball-Liga einen 1:0-Sieg.

Dabei sah es vor allem in der ersten Halbzeit nicht danach aus, dass der TSV hier als Sieger vom Platz gehen würde. Im Duell der Tabellennachbarn (vor dem Spiel lag der SCV auf 12, der TSV auf 13) waren die Verler vor allem in Durchgang eins die deutlich aktivere Mannschaft, trotzdem blieb ein Treffer aus. Denn die Hausherren ließen gleich zwei Großchancen liegen: Zuerst verpasste Nico Ochojski, der frei vor dem Tor der Löwen zum Abschluss kam, den Treffer (15.). Dann traf Nicolas Sessa nur den Innenpfosten (25.).

Verlaat mit starkem Spiel

An dem torlosen Remis zur Halbzeit hatte vor allem Jesper Verlaat großen Anteil. Der Löwen-Kapitän zeigte ein starkes Spiel und rettete immer wieder im eigenen Sechzehner.

Im zweiten Durchgang zeigte sich dann auch immer mal wieder die Offensive der Sechziger und erspielte sich zunehmend Torchancen. Belohnt wurden sie für das Engagement aber erst in der 71. Minute. Bei einer wuseligen Szene im Sechzehner, bei der Marlon Frey den Ball nicht richtig erwischte, landete die Kugel schließlich bei Julian Guttau, der frei vor dem Tor schoss und zur Führung traf. Wie schon am vergangenen Wochenende gegen Halle sorgte der 24-Jährige auch in diesem Spiel wieder für den entscheidenden Treffer.

Durch seinen Treffer schoben sich die Löwen in der Tabelle außerdem an den Ostwestfalen vorbei und liegen nach diesem Spieltag auf Platz zwölf.