TSV 1860 München - das plant die Geschäftsführung mit dem Verein

Gleich zwei neue Geschäftsführer wollen den TSV 1860 München wieder in ruhigere, aber auch erfolgreichere Bahnen lenken. Christian Werner, zuständig fürs Sportliche, und Oliver Mueller, der kaufmännische Geschäftsführer, wollen vor allem eins: sich aus Vereinspolitik heraushalten und auf ihren Job, den Geschäftsführerbereich, fokussieren.

"Es gibt relativ klare Richtlinien, mit denen wir umgehen", erklärte Mueller beim ersten Besuch des Duos bei Blickpunkt Sport im BR Fernsehen nach dem 1:0 der Löwen gegen Halle: "Es gibt Gesellschaftsordnung, Geschäftsordnung, es gibt die Regularien von Gesetz und es gibt die Regularien der Verbände. Und wenn wir uns diesem Feld bewegen, dann führen wir unsere Geschäfte ordentlich. Und dann haben diese Themen bei uns nichts auf dem Schreibtisch verloren."

Treffen mit Hasan Ismaik: "Er hat sich sehr viel Zeit genommen"

Immer wieder gab es in den vergangenen Jahren Auseinandersetzungen innerhalb des Klubs zwischen verschiedenen Lagern, aber auch mit Investor Hasan Ismaik. Werner und Mueller wollen solchen Konflikten aus dem Weg gehen.

Mueller berichtete von einem durchaus erfolgreichen Antrittsbesuch bei Ismaik: "Er hat sich sehr viel Zeit genommen. Wir haben gute Gespräche geführt, so wie man es mit allen Gesellschaftern auch tun und mit beiden Gesellschaftern auch tun", so Mueller: "Und wenn wir unsere Aufgabe, nämlich die Geschäfte der Gesellschaft zu führen, die Organisation, die wir zu verantworten haben, damit das Beste für sich zu tun, dann tun wir das. Was aber auf der politischen Ebene passiert zwischen den Gesellschaftern, das ist nicht unser Thema."