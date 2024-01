Fetsch lässt Unterhaching gegen Schlusslicht Freiburg II jubeln

In einer insgesamt chancenarmen Partie setzte sich am 22. Drittliga-Spieltag Unterhaching mit einem 1:0 (1:0) gegen Freiburg II durch. Die Hachinger zeigten sich vor heimischen Publikum dynamischer, Tabellenschlusslicht Freiburg II blieb angriffsmüde. Der Aufsteiger sammeln damit drei wichtige Punkte, für die Freiburger unter Trainer Thomas Stamm sind es mittlerweile zwölf Spiele ohne Sieg, sie bleiben im Tabellenkeller.

Kopfball von Fetsch entscheidet Partie

In der ersten Hälfte konnte Mathias Fetsch von der SpVgg eine Vorlage von Skarlatidis ins Tor köpfen (16.). Vom ersten Treffer bestärkt, präsentierten sich die Hachinger schneller und aggressiver. Die einzige Freiburg-Chance gelang Hamadi Al Ghaddiou (37.). Er köpfte die Kugel nur knapp über das Tor.

In der zweiten Hälfte legten die beiden Mannschaften ähnlich farblos los. Erst in der 74. Minute wurde es noch einmal laut im Sportpark Unterhaching. Wieder war Stürmer Mathias Fetsch klug positioniert. Der Stürmer fing einen Eckball mit dem Kopf ab - der landete aber am Pfosten. In der 84. Minute bangte Freiburg, um Keeper Benjamin Uphoff, der behandelt werden musste, aber kurze Zeit später wieder auf den Beinen stand.