Später Ausgleich verdirbt Giannikis-Traumstart bei 1860 München

Argirios Giannikis hat einen Traumstart beim TSV 1860 München nur knapp verpasst. Im Kellerduell beim VfB Lübeck mussten sich die Sechziger mit einem 1:1 (0:0) zufrieden geben. Nach dem Treffer des eingewechselten Youngsters Mansour Ouro-Tagba (79.) wähnten sich die Löwen schon auf der Siegerstraße, doch Mirko Boland erzielte in der 88. Minute noch den Ausgleich für die Gastgeber.

Beim ersten Spiel von Giannikis am Samstag hatte sein Team gegen den MSV Duisburg mit 4:1 gewonnen und ein Lebenszeichen nach turbulenten Wochen und Monaten gesendet. Mit dem Remis bleiben die Münchener zumindest den Abstiegsrängen weiter fern. Die Giesinger stehen nach 21 Spielen mit 24 Punkten auf Platz 15, weiterhin drei Zähler und zwei Plätze vor Lübeck.

Kellerduell erst fad, dann furios

Über 90 Minuten sahen die rund 6000 Zuschauer im Stadion an der Lohmühle in Lübeck eine Partie auf mäßigem spielerischen Niveau, Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. Nach schwungvollem Beginn sank das Niveau der Partie beträchtlich. Beide Mannschaften konzentrierten sich darauf, keine Fehler zu machen und vergaßen dabei das Offensivspiel. Viele Zweikämpfe führten zudem zu einigen Spielunterbrechungen. Torchancen gab es bis in die Schlussphase hinein so gut wie keine.

In der 75. Minute wechselte Giannikis mit Manfred Starke und Ouro Tagba die Führung ein: Vier Minuten später brach Starke auf der der linken Seite durch und fand in der Mitte den 19-Jährigen, der per Kopf zur Führung traf. Auch der Ausgleich kurz vor Schluss war ein Kopfballtreffer - allerdings ein schmerzhafter. Boland prallte bei seinem Tor gegen den Pfosten und musste von den Medizinern mit einem Turban verarztet werden.