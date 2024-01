FCB-Coach Tuchel genervt: "Schalter wird nicht einfach umgelegt"

Meisterschaft gerät für Tuchels FC Bayern zunehmend in Gefahr

Tuchel schien am Dienstag durchaus auch etwas genervt zu sein von der vergangenen Leistung. "Der Schalter wird nicht einfach umgelegt, das ist nicht leicht", sagte er und nahm sich auch explizit selbst in die Kritik: "Ich bin der Erste, der sich selber hinterfragt, wenn so wenig von dem, für das ich als Trainer stehen will, auf dem Platz ist."

Der Münchner Coach betonte am Dienstag mit Blick auf die Tabelle: "Wir sind uns der Ausgangslage sehr deutlich bewusst." Den Münchnern droht ihre erste Saison ohne Meistertitel seit 2012. Der FC Bayern hat mit dem Nachholspiel gegen Union noch in der Hinterhand sieben Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Bayer Leverkusen. "Wir werden das weiter einfordern, bis der Knoten platzt. Bis wir in der Lage sind, die Leidenschaft, die Gier, den Hunger, die Lust zu zeigen, die die Basis ist für jedes Fußballspiel. Die Basis ist, den Funken überspringen zu lassen."

Wechseln oder nicht? Tuchel steht vor der Gretchenfrage

Personelle Wechsel schloss Tuchel vor den beiden weiteren Aufgaben der Woche gegen Berlin und in Augsburg nicht aus. Schließlich war er mit einigen Spielern schon zur Halbzeit gegen Bremen nicht zufrieden, die schwachen Spielleistung zog sich dann auch noch durch.

Das mit den Wechseln sei aber jedes Mal die "Gretchenfrage". "Ist jetzt der Moment, wo die das nochmal beweisen dürfen, dass sie es besser können oder ist schon der Moment, wo ein paar Wechsel passieren?", erklärte er. Näheres zum Aufgebot gab er nach der Grechtenfrage nicht preis.