V. Köln - TSV 1860 | 28.10., 14 Uhr | Stream & BR Fernsehen

So richtig wissen die Löwen-Verantwortlichen wohl selbst nicht, wo sie stehen. Der TSV 1860 weist nach zwölf Spieltagen eine ausgeglichene Bilanz (fünf Siege, zwei Unentschieden, fünf Niederlagen) aus und belegt hinter dem punktgleichen Gegner vom Samstag Tabellenplatz neun. Das zeigt, wie wichtig das Duell gegen die Viktoria im Sportpark Höhenberg ist.

Viktoria: Pokalschreck mit ausgewiesener Heimstärke

Mit einem Sieg stünde man plötzlich wieder im oberen Tabellendrittel, bei einer Niederlage droht dagegen das Abrutschen in die untere Tabellenhälfte. Allerdings ist die Viktoria zuhause noch ungeschlagen (drei Siege, drei Remis). Im DFB-Pokal bekam auch Bundesligist SV Werder Bremen diese Heimstärke zu spüren, als die Mannschaft von Trainer Olaf Janßen den Favoriten mit 3:2 bezwang.

Jacobacci wünscht sich mehr Ruhe

Die Elf von Coach Maurizio Jacobacci sollte also gewarnt sein. Der Trainer selbst will die Erwartungen nicht allzu sehr in die Höhe schrauben: "Wir tun gut daran, bodenständig und demütig zu bleiben. (...) Wir sind noch kein Spitzenteam", sagte er bei der Spieltags-Pressekonferenz am Donnerstag. Und weiter: "Ich weiß, dass hier bei 1860 alles schnell geht, entweder Top oder Flop. Die Erwartungshaltung hier ist enorm groß, nur weil man hofft, 1860 München in der 2. Liga zu sehen. Dafür braucht es aber etwas anderes, es braucht Kontinuität in der täglichen Arbeit und viel mehr Ruhe."

BR24Sport überträgt die Partie am Samstag ab 14 Uhr im Livestream. Auch im BR Fernsehen können Sie live dabei sein. Moderator ist Tom Meiler. Ihr Kommentator ist Lukas Schönmüller. Studiogast und Co-Kommentator ist Sechzger Torwart Marco Hiller.