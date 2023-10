Boxen live bei BR24Sport: EM-Titelkampf Zachenhuber gegen Cukur

21 Kämpfe, 21 Siege - Box-Europameister Simon Zachenhuber aus Erding will seine makellose Bilanz ausbauen. In München boxt er am Samstagabend gegen Lokalmatador Emre Cukur um zwei Europameistertitel im Supermittelgewicht: den "IBF Europe Title" und den "WBA Continental Europa Title". Beide Gürtel hatte Zachenhuber im Juli gegen den "Gorilla" Armen Yepremyan gewonnen.

Bereits vor dem Topkampf des Abends gibt es im Livestream von BR24Sport drei Boxkämpfe der Spitzenklasse. Es kommentiert ARD-Boxexperte Eik Galley live aus dem Zenith in München. Moderator am Ring ist Roman Roell.

Im Video: Simon Zachenhuber zu Gast in Blickpunkt Sport bei Julia Scharf