3. Liga: Live-Spiele und umfassende Berichterstattung im BR

TSV 1860 München, FC Ingolstadt, Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg sowie der frisch wieder aus der Regionalliga aufgestiegenen SpVgg Unterhaching - mit dem BR sind Fans in Bayern immer auf Ballhöhe: Das BR Fernsehen zeigt auf dem Sendeplatz am Samstag um 14.00 Uhr regelmäßig attraktive Live-Spiele.

Los geht es am 1. Spieltag gleich mit einem Aufeinandertreffen zweier echter Traditionsklubs: TSV 1860 München - Waldhof Mannheim. Außerdem berichtet der BR an jedem Spieltag auf allen Kanälen - Fernsehen, Radio, online, in der BR24-App und via Social Media - umfassend und aktuell über die 3. Liga.

"Blickpunkt Sport" am Samstag - feste Adresse für die 3. Liga

Neben den Live-Spielen können sich Fans im BR Fernsehen immer samstags in "Blickpunkt Sport" ab 17.15 Uhr über alles Wichtige aus der 3. Liga informieren: ausführliche Zusammenfassungen mit allen Toren und Höhepunkten der aktuellen Spiele der bayerischen Mannschaften. Zusätzlich attraktiv wird die 3. Liga durch Ex-Bundesligisten und Traditionsklubs wie Bielefeld, Dynamo Dresden, MSV Duisburg und Aufsteiger SSV Ulm.

Alle Tore in "Heute im Stadion", auf BR24Sport.de und in der BR24-App

Alle Livespiele gibt es parallel zur Fernsehausstrahlung auch als Livestream auf BR24Sport (Web und App). Auch darüber hinaus sind bayerische Fußballfans mit den Netz- und Digitalangeboten des BR mittendrin im Drittliga-Geschehen: Ebenfalls auf BR24Sport gibt es alle Spielberichte der bayerischen Teams, Tore darüber hinaus auch auf den Social-Media-Kanälen der BR-Sportredaktion.

Im Hörfunk ist der BAYERN 1-Klassiker "Heute im Stadion" mit rund 1 Million Hörerinnen und Hörern die erste Adresse: Die Bundesliga-Sendung am Samstagnachmittag ab 15.05 Uhr berichtet immer auch über die aktuellen Drittliga-Spiele mit bayerischer Beteiligung. Zudem ist die 3. Liga fester Bestandteil des Fußballsamstags und der Sportberichterstattung im Inforadio BR24.

Live-Auftakt am 5. August mit TSV 1860 München - Waldhof Mannheim

Für die Münchner Löwen wird der Auftakt gleich zur Bewährungsprobe: Nach einem turbulenten Sommer mit dem Abgang von Sportdirektor Günther Gorenzel und 18 Spielern sowie 16 Neuzugängen kommt mit Waldhof Mannheim ein Gegner ins Grünwalder Stadion, der die letzte Saison einen Platz vor den Sechzgern beendete. Immerhin: Das letzte Aufeinandertreffen am vorletzten Spieltag der vergangenen Saison gewann der TSV zu Hause mit 3:1.

Die nächsten Liveübertragungen im BR Fernsehen