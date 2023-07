BR24Sport live: 1860 München - Mannheim im BR Fernsehen & Stream

Die Löwen haben nach einer enttäuschenden letzten Saison einiges gutzumachen. Dafür haben die Verantwortlichen dem Kader einem großen Umbruch unterzogen. Die neue Mannschaft muss sich jetzt beim Saisonauftakt gegen Waldhof Mannheim beweisen.

Neuformiertes Team des TSV 1860 hofft auf guten Einstand

Die Fans des TSV 1860 München können beim Saisonauftakt im Städtischen Stadion an der Grünwalder Straße jede Menge neue Gesichter kennenlernen. Nur rund die Hälfte des Kaders war in der vergangenen Saison bereits in Giesing zu Hause. Unter Trainer Maurizio Jacobacci versucht das neuformierte Team an den vergangenen Saisonauftakt anzuknüpfen. Der verlief nämlich vielversprechend. Dafür muss aber der während der Spielzeit 2022/23 erlittene Einbruch in Vergessenheit geraten.

Live im BR Fernsehen und im Stream

Wir übertragen die Partie ab 14 Uhr live im BR Fernsehen und im Livestream auf BR24Sport. Ihr Reporter ist Lukas Schönmüller, die Moderation übernimmt Tom Meiler.