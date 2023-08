Doppelter Zwarts: Sturm-Zugang schießt TSV 1860 an die Spitze

Starke trifft, Zwarts legt nach

In Duisburg mühten sich die Münchner anfangs zwar, doch mit zunehmender Spieldauer rissen sie die Kontrolle an sich und kamen verdient zu ihren drei Treffern.

Während Manfred Starke schon in der ersten Halbzeit mit dem 1:0 völlig freistehend die Basis für den Erfolg legte (32. Minute), traf in Hälfte zwei dann der nächste Sommer-Zugang Zwarts (54.). Der stibitzte sich die Kugel von Marvin Bakalorz vor der Strafraumlinie, zog dann flink ab und ließ dem MSV-Torwart Vincent Müller keine Chance.

Auch per Kopf ist Zwarts erfolgreich

Kurz vor dem Ende war Zwarts dann erneut zur Stelle. Nach einem Freistoß von Niklas Tarnat stieg der 1,90-Meter-Mann am höchsten im Duisburger Strafraum und köpfte das 3:0 (87.). Gleich in seinem ersten Spiel zeigte er also, dass er die von Jacobacci so ersehnte Verstärkung in dieser Saison sein kann.

Am Dienstag gegen Lübeck (19 Uhr live im Ticker im BR24Sport-Livecenter) sind seine Löwen dann erneut Favorit - und könnten ihre Tabellenführung festigen.