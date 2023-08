TSV 1860 München: Viele Fragezeichen nach dem Riesen-Umbruch

Im letzten Jahr hatte der TSV 1860 München den Aufstieg als Ziel aufgerufen, doch dieses Ziel wurde krachend verfehlt. In dieser Saison müssen die Löwen wohl kleinere Brötchen backen. Dazu trägt auch ein Komplettumbruch im Team von Trainer Maurizio Jacobacci bei. Absolute Leistungsträger gingen, die Neuzugänge müssen sich erst noch beweisen.

Schmerzhafte Abgänge

Die Löwen haben im Sommer ihren Anführer verloren. Kapitän Stefan Lex hat seine Karriere beendet und das Rudel verlassen. Außerdem schmerzt der Abgang von weiteren Stammspielern. Torjäger Marcel Bär spielt künftig für Erzgebirge Aue. Yannick Deichmann zog es zu Ex-Trainer Michael Köllner nach Ingolstadt, Talent Leandro Morgalla setzt seine Entwicklung bei RB Salzburg fort.

Mit Joseph Boyamba (Elversberg) und Semi Belkahia (Bielefeld) haben weitere Akteure aus der Stammelf den Verein verlassen. Top-Talent Marius Wöhrl kickt künftig eine Liga höher bei Hannover 96. Bis zuletzt hatte Sechzig versucht, Wöhrl direkt auszuleihen, doch die Bemühungen scheiterten aus finanziellen Gründen. Nur für Morgalla wurde der TSV entschädigt. Alle anderen Spieler verließen den Klub ablösefrei. Daher war das Budget für Neuverpflichtungen auch eher knapp bemessen.

Komplettumbruch in Giesing

Insgesamt 19 Profis haben die Münchner Löwen verlassen. Dafür wechselten auch 16 Spieler nach Giesing. Neu dabei sind zum Beispiel Julian Guttau (vorher SC Freiburg II), oder Marlon Frey (MSV Duisburg), der beim Liga-Auftakt gegen Mannheim am Samstag (Live im Stream und im BR Fernsehen) aufgrund einer Rotsperre aus der vergangenen Saison aber noch zuschauen muss.

Kilian Ludewig kam auf Leihbasis aus Salzburg und bringt sogar Bundesliga-Erfahrung mit. Morris Schröter lief zuletzt für Hansa Rostock auf. Außerdem trägt Tarsis Bonga das Löwen-Trikot. Der baumlange Stürmer, der zuletzt in Braunschweig spielte, ist nun in der Isarmetropole mit seinem Bruder wiedervereint. Isaac spielt beim FC Bayern Basketball. Vorne soll Valmir Sulejmani (FC Ingolstadt) Tore erzielen, Eroll Zejnullahu (SpVgg Bayreuth) ist mehr der Typ Vorbereiter.

Mit David Richter wurde auch ein neuer Torhüter verpflichtet. Stammkeeper wird aber weiter Marco Hiller bleiben - auch wenn er in der letzten Saison nicht immer überzeugen konnte. "Es hat ein großer Umbruch in unserem Kader stattgefunden. Ich will künstlich nichts verändern", sagte Jacobacci.

Die Kaderplanungen sind aber wohl noch nicht abgeschlossen. Geht es nach dem Trainer findet ein weiterer Angreifer den Weg nach Giesing.

Schwache Vorbereitung macht wenig Hoffnung

Die vielen Neuzugänge scheinen sich auf dem Platz aber noch nicht gefunden zu haben. Zumindest spielte der TSV ergebnistechnisch eine schwache Vorbereitung. In acht Testspielen gingen die Münchner nur einmal siegreich vom Platz. Im ohnehin schon wenig entspannten Umfeld der Löwen werden die ersten schon wieder unruhig. Jacobacci mahnt im Interview mit dem Fanportal "dieblaue24" deshalb demonstrativ um Ruhe: "Man braucht auch die Geduld mit den Spielern. Alles wird nicht funktionieren." Das reicht auch erstmal als Saisonprognose. Der TSV 1860 München steht vor einer Spielzeit mit viele Fragezeichen.